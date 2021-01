Slunečná sfoukává první svíčku na dortu

Seriál Slunečná se hned od začátku stal hitem mezi českými seriály a těší se divácké oblibě. Ústřední dvojice Eva Burešová coby Týna a Marek Lambora jako Janek už rok vypráví své příběhy. Stali se z nich miláčci fanoušků Slunečné.

Svou premiéru si seriál Slunečná odbyl 11. ledna 2020, a hned od prvního dílu se těšil více než milionové přízni diváků. Ve svém úspěchu pokračuje i rok poté, co byl na televizi Prima odvysílán první díl. Teď jich mají diváci za sebou už 69 a 70. se opět vrací, po vánoční pauze, na obrazovky – přesně rok a den od loňské premiéry.

Herečka Eva Burešová a Marek Lambora se díky svým postavám Týny Popelkové a Janka Linharta stali velmi oblíbenými a řádně se jim rozrostla fanouškovská základna. »Tím, jaký Janek je a jak se ze začátku proměnil v toho, kdo je teď, tak to nějak v lidech rezonuje. Oblíbili si tu postavu, tím pádem si oblíbili i mě a je to milý. Je toho dost, teda co se sociálních sítí týká, ale je to víc příjemný, než že by to nějak komplikovalo život,« prozradil Marek Lambora, jak se mu za rok změnil život s Jankem.

To, že se Slunečná vysílá už tak dlouho, Eva Burešová ani nevnímá. »Slunečná je rok na obrazovce, ale my všichni jsme tady spolu rok a půl. Je to super a jsem ráda, že se naše práce divákům líbí a že je stále co točit,« upřesnila seriálová Týna a přiznala, že má se svou postavou docela dost společného. »My jsme si s Týnou v hodně věcech podobné, tak ji úplně nemůžu opustit, když vyjdu z ateliérů. Ale velmi ráda jsem udělala změnu, když byly Vánoce – nechala jsem si udělat nehty, protože mi to strašně chybí. Vždy jsem měla dlouhé, červené, černé a bílé, a to se k Týně nehodí. V okamžiku, kdy je nějaké volno v natáčení, okamžitě naběhnu do studia a nechám si prodloužit nehty. V tomhle Týnu velmi ráda opouštím,« smála se herečka.

Malá závislost…

Za dobu, co Marek Lambora chodí do ateliérů Slunečné, si už stihl vypěstovat i malou závislost. »Káva před natáčením je pro mě zásadní věc, a když ji nestihnu, než začneme točit, tak jsem takový nervózní. Zaprvé mám na ni celou dobu chuť a zadruhé je to základ mého rituálu, kdy si sednu do malé místnůstky, dám si kafe, čtu si scénáře a připravuju se na celý den.«

Eva Burešová je malinko nervózní z toho, když jí scénář předepisuje kuchyň a vaření. »Hodně často vaříme, ale nevaříme tak, jak bychom reálně vařili. Je to o krájení, přidávání něčeho do hrnců a všechno musíme dělat opatrně, abychom nedělali hluk, aby to nebylo slyšet do portů, abychom hlukem nezkazili repliky. A nejen díky tomu jsem si o Vánocích uvědomila, že neumím vůbec vařit, že akorát umím dělat, že to umím, takže to je pro mě náročné,« smála se hlavní hrdinka a poděkovala divákům za přízeň, kterou seriálu Slunečná věnují.

(mac)

FOTO – FTV Prima