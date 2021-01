Ilustrační FOTO - Pixabay

Plíseň nohou je nepříjemná

Plíseň na nohou je nejen nepříjemná, ale i snadno přenosná. Babičky věděly a ví, že proti ní vyžaduje čisté ponožky či punčochy, dezinfikovaly i boty. Ručníky a osušky nemocného (ano, jde o nemoc) nesměl a nesmí používat nikdo jiný. A protože byly a jsou moudré plísňovým onemocněním nohou předcházely.

Možná si ještě pamatujete z dětství, jak na vás požadovaly, abyste si po koupeli pečlivě utírali nejen tělo, ale dosucha i mezery mezi prsty na nohou. A vybíraly pro vás každý den čisté bavlněné ponožky, které dobře sají pot. I přes vaše protesty požadovaly, abyste k ošetření nohou používali zásyp. Malé děti je respektovaly, dospívající a dospělí si z jejich pokynů dělaly legraci.

Plíseň na nohou poznáte podle suché či zarudlé kůže, která se může i loupat. Nohy mohou také svědit nebo pálit. Nejčastěji se plíseň vyskytuje v oblastech mezi prsty. Dbejte na prevenci. Pravidelně si nohy myjte, noste bavlněné ponožky a prodyšnou obuv. Nepoužívejte cizí boty a ručníky, pravidelně si nohy kontrolujte. Čím dříve proti případné vznikající plísni zakročíte, tím rychleji se jí budete moci zbavit.

Když už je nejhůř, tedy když vaše nohy plíseň napadla, babičky si uměly poradit a my jsme jim byli za to vděčni. Vždy měly a mají něco po ruce. Naše babičky doporučovaly na plísně bylinnou koupel nebo mast obsahující měsíček, případně levanduli. Však jim obě bylinky rostly na zahrádce.

Na nožní plísně také spolehlivě zabírá šalvěj. Babičky přelily několik lžic (tři bohatě stačí) šalvěje litrem horké vody, nechaly roztok 15 minut odstát a do ještě teplé vody ponořily nemocné nohy. Po vychladnutí odvaru, zhruba za dalších 15 minut, třeba nohy důkladně otřít do sucha.

Na plíseň nohou platí i lázeň připravená ze šalvěje a levandule. Připravte si ji ze dvou litrů vroucí vody, do které přidejte hrst šalvěje a půl hrsti levandule. Nevařte! Jen nechte půl hodinky vylouhovat a poté do lázně ponořte do vychladnutí (lázně samozřejmě) plísní napadené nohy. To opakujte dvakrát týdně tak dlouho, dokud plíseň nezmizí. Babičky věděly a ví jak na to…

S úspěchem používaly jako prevenci proti plísni nohou ocet, totiž roztok octa a vody (jak jinak, že). Anebo vodu, v níž rozpustily pár šupinek hypermanganu, který býval a snad také je v každé domácnosti. Je to výborná prevence na vznik plísní, ale voda musí být jen mírně růžová, šupinky musí být zcela rozpuštěné. Střídavá koupel nohou na tři až pět minut v teplé vodě a poté ponoření nohou na minutku do vody studené, několikrát opakované, podporuje jejich prokrvení. Zdravá a odolná kůže se poté před plísněmi ochrání sama. Skvělá prevence.

Když už jsme zmínili ocet, ten je dobrý i na léčení plísně nehtů.

Deset minut koupejte nohy v octové vodě připravené v poměru jedna ku jedné (díl octa a díl vody). Nehty můžete potírat i octem neředěným, tak jak to dělávaly babičky. Ty ostatně úspěšně »bojovaly« s tímto nepříjemným onemocněním i jedlou sodou. Každý večer potírejte nemocné nehty kašičkou z jedlé sody a vody. Nechte působit zhruba pět minut, poté opláchněte v teplé vodě a osušte. Nakonec nohy posypte kukuřičnou moukou. Navlečte na nohy bavlněné ponožky a v klidu odpočívejte. Opakujte tak dlouho, dokud nemoc nezmizí. Tak to dělaly babičky.

Máte-li sklony k plísním nohou zkuste tuto ověřenou »babskou« radu. Po koupeli nohy a prostory mezi prsty utřete do sucha a zasypte trochou jedlé sody. Ta pohlcuje vlhkost a pomáhá tak zamezit napadení plísní, která se množí ve vlhkém prostředí. Soda nohy rovněž osvěží a zbaví zápachu.

Vyzkoušet můžete také olejový odvar z přesličky rolní. Patnáct pokrájených lodyh zalijte slunečnicovým olejem a nechte několikrát (babičky tvrdily že jen šestkrát) přejít varem, poté nechte jeden den odstát. Po scezení natírejte postižená místa. Opakovaně, jednou to opravdu nestačí.

Anebo zkuste zelený čaj. Má antibakteriální a antimykotický účinek. Dvě polévkové lžíce kvalitního čaje přelijte 500 ml vroucí vody a nechte pět šest minut louhovat. V čaji koupejte nohy.

A ještě jedna dobrá »babská« rada. Každý člen rodiny by měl mít vlastní ručníky. Jeden na tělo a jeden na nohy. Babičky na to dbaly…

Jak již mnohokrát řečeny: byly a jsou moudré. Jen bychom jim měli více naslouchat…

(jan)