Námět na horor

Minulý týden světové veřejné mínění opět rozvířila zpráva, že v letech 1922 až 1998 zemřelo v irských zařízeních pro svobodné matky na devět tisíc dětí. O této hrůzné záležitosti veřejnost ví asi šest let. Upozornily na ni odkryté hromadné hroby. Ne, to není bilance z války či etnické čistky, ani ze středověku, to je dvacáté století! Irský premiér se za smrt těchto dětí formálně omluvil, ačkoli samozřejmě on není viníkem ani pachatelem. Každý si jistě pokládá otázku: Jak se něco takového mohlo stát?

Do irských církevních domovů pro svobodné matky byly odesílány mladé těhotné ženy a dívky, včetně znásilněných děvčat. Nebo jim nic jiného nezbylo, protože se jich zřekly vlastní rodiny (co dokáže náboženský fanatismus!). V očích mnohých totiž prý poskvrňovaly obraz Irů coby oddaného katolického národa. Podmínky, v nichž tyto těhotné mladé ženy a dívky žily a v nichž rodily své děti, byly tak otřesné, že 15 procent dětí zemřelo. Nebyla zajištěna jejich řádná výživa, hygiena, nic. Přeživší chlapečci prý byli dáváni na adopci, a to dokonce do cizích zemí (zřejmě obchod s lidmi), novorozená děvčátka prý končila v sirotčincích. Mrtvá tělíčka se házela do hromadných hrobů. Kdyby tohle chtěl někdo zfilmovat, je to námět na horor.

A nyní pointa. Tyto zločiny se konaly v zemi, která patří do Evropy, dokonce do Evropské unie! Bigotnost irské katolické církve, která opovrhovala svobodnými matkami a naváděla k tomu i irskou společnost, byla silnější než světské zákony údajně demokratického státu. Něco jako lidská práva, se kterými se právě Evropa ohání, v tomto případě neplatilo. Ostatně, jak uvedla agentura Reuters, irský stát uznal, že v přístupu k nemanželským dětem a jejich matkám »hluboce selhal«. Jenže nedořekne, že to byla fatální chyba kapitalistického státu, který přehlížel více než pouhé porušování lidských práv, totiž i zločiny, a to proto, že nekontroloval, a tedy režim v těchto nemilosrdných »domovech« zaštítěných církví akceptoval.

Případ musí dotáhnout do konce kriminalisté, protože není možné přejít, byť s omluvou, zmar devíti tisíc dětských životů a bezpočet zmrzačených lidských duší a těl těch, kteří »péči« v zařízeních přežili. Jistě je mnoho svědků a svědkyň. Omluva předsedy vlády za křivdu, hanbu a stigma – taková slova totiž volil – fakt nestačí. Vládní zpráva odhalila v domovech kontrolovaných v letech 1992 až 1998 irskou vládou a provozovaných převážně katolickou církví »děsivou úroveň dětské úmrtnosti«, pro kterou se nenašlo žádné vysvětlení. To se první státní kontroly objevily až v devadesátých letech?

V jednom hromadném hrobě se našly ostatky až osmi set dětí ve věku do tří let. Katolický ženský řád, jenž příslušný domov vedl, se omluvil a uvedl, že v té době »nesplňoval vysoké standardy křesťanství«. Myslí to vážně, nebo je to výsměch? Platí i pro něj zákony, nebo stačí se jen vyzpovídat?

Monika HOŘENÍ