Kaczyňski po skandálu rozpustil buňku PiS

Předseda polské vládní konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) rozpustil stranickou organizaci ve slezském městě Walbrzych a vyloučil všechny její členy. Oznámily to ve středu polské sdělovací prostředky s tím, že toto rozhodnutí Jaroslawa Kaczyňského schválilo i užší vedení strany.

Šéf PiS, který je současně místopředsedou vlády v Polsku, tímto způsobem reagoval na skandál, který rozpoutalo zveřejnění tajně pořízené nahrávky zachycující místní činitele při vydírání svého kolegy. V rozhovoru zachyceném na nahrávce podle opozičního listu Gazeta Wyborcza zazněla i přiznání, že funkcionáři strany Právo a spravedlnost jsou stejně »nenažraní« a »chamtiví« jako jejich předchůdci u moci.

Jaroslaw Kaczyňský. FOTO - Wikimedia commons

Vzpoura starých kádrů

Ve Walbrzychu se podle polského deníku i ČTK projevila skutečnost, že po volbách do Evropského parlamentu dostal tento region na starost nový Kaczyńského zmocněnec, který začal zdejší dlouholeté funkcionáře zbavovat vlivu a nahrazovat je novými tvářemi. Následovala vzpoura starých kádrů. Zaběhnutí funkcionáři takovou situaci odmítli přijmout a obrátili se na Jaroslawa Kaczyńského, u něhož si stěžovali.

Stěžovatel na koberečku

Noví straničtí hodnostáři si ale hned jednoho ze stěžovatelů předvolali, Radoslawa Loziňského. Ten se ovšem nezalekl a tajně si celý rozhovor, během kterého padaly výhrůžky typu »neprovokuj, anebo tě zničí«, »nebuď proti, stůj zdvořile stranou« či »jeden ti práci dal, druhý ti ji může odebrat«, nahrál. Schůzka se konala ve státní firmě, ve které si všichni účastníci rozdělili řídící funkce.

Nahrávku nejprve zveřejnila místní televize. Stranický boss Kaczyňski však na skandál zareagoval až poté, co se »tučného sousta« chopily celostátní sdělovací prostředky. »Myslím, že je to správné rozhodnutí,« zareagoval na události Radoslaw Loziňski podle informace serveru Onet.pl.

Záhadný vlak zůstal záhadou

Slezské město Walbrzych, které leží u hranic s Českou republikou, se před několika lety dostalo do popředí pozornosti kvůli pátrání po tajemném nacistickém vlaku s nákladem zlata, který údajně koncem války zmizel ve zdejším podzemí. Do pátrání investovali amatérští historici velké sumy, ale nakonec nic neobjevili, i když v úspěch neochvějně věřili. Jenom do zdejších končin přilákali velké množství »zlatokopů« a zvědavců. Záhadný vlak nalezen nebyl a bulvární popularita zdejšího místa zmizela stejnou rychlostí, jako přišla.

(ava)