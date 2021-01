Mahmúd Abbás. FOTO - Wikimedia commons

Palestinský prezident vyhlásil volby

Palestinský prezident Mahmúd Abbás v pátek oznámil termín příštích parlamentních a prezidentských voleb. Uskuteční se v květnu a v červenci a budou první za 15 let. Informovala o tom Reuters, podle níž mají volby pomoci vyřešit dlouholetý vnitropalestinský konflikt.

Palestinská autonomie, která má na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu omezenou samosprávu, podle prohlášení Abbásovy kanceláře uspořádá 22. května parlamentní a 31. července prezidentské volby. Konat by se měly na Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a ve východním Jeruzalémě. »Prezident nařídil volební komisi a všem státním orgánům, aby zahájily demokratický volební proces ve všech městech vlasti,« stojí v prohlášení citovaném Reuters. Hnutí Hamás vyhlášení voleb uvítalo. »V uplynulých měsících jsme pracovali na zdolání všech překážek, abychom mohli dosáhnout dnešního dne,« uvedlo. Vyzvalo ke svobodným volbám, v nichž budou Palestinci hlasovat »bez omezení a nátlaku, spravedlivě a transparentně«.

Poslední parlamentní volby na palestinských územích se konaly v roce 2006 a zvítězil v nich radikální Hamás. Vláda, v níž byl zastoupen, se ale nakonec rozpadla. Začaly střety mezi členy Hamásu a Abbásova Fatahu, které v polovině roku 2007 vedly k roztržce. Hamás se ujal vlády v Pásmu Gazy, na Západnímu břehu Jordánu začal vládnout kabinet sestavený hlavně z členů Fatahu. Spory Fatahu a Hamásu přispěly k dlouhému odkladu dalších voleb. K vyhlášení voleb došlo jen pár dní před nástupem nového amerického prezidenta Joea Bidena, jehož prostřednictvím chtějí Palestinci urovnat vztahy s USA. Ty za vlády prezidenta Donalda Trumpa klesly k bodu mrazu, zejména po Trumpově rozhodnutí označit Jeruzalém za hlavní město Izraele a přesunout tam z Tel Avivu americkou ambasádu. »S nástupem Bidena do úřadu 20. ledna je to, jako by Palestinci říkali budoucí americké administrativě: jsme ochotni jednat,« řekl politický analytik působící v Gaze Haní Habíb.

Palestinské frakce obnovily své snahy urovnat vnitřní spory poté, co Izrael loni normalizoval vztahy se čtyřmi arabskými státy. Tyto diplomatické dohody Palestinci odsoudili, odmítají je. Podle prosincového průzkumu palestinského centra pro průzkum mínění by v parlamentních volbách dalo Fatahu hlas 38 % voličů a 34 % by hlasovalo pro Hamás. Navrch by naopak měl Hamás v prezidentských volbách. Pro jeho lídra Ismáíla Haníju by hlasovalo 50 % voličů, pro Abbáse 43 %. Abbás poslední prezidentské volby v lednu 2005 sice vyhrál, neměl ale výrazného protikandidáta, z Hamásu proti němu nikdo nekandidoval. Za rok Hamás přišel s dobře zorganizovanou kampaní pro parlamentní volby, se sloganem Změna a reforma, a Abbásův Fatah, který mnozí považovali za zkorumpovaný a rozdělený, porazil.

Jak se Abbásovi podaří vyřešit logistické problémy uspořádání voleb na třech územích, která jsou pod jinou správou, zatím není známo. Izrael obsadil východní Jeruzalém za války v roce 1967 a později jej anektoval, což mezinárodní společenství neuznává s tím, že status města by se měl vyřešit jednáním. Zatímco Palestinci chtějí východní Jeruzalém jako hlavní město svého budoucího státu, Izrael celý Jeruzalém označuje za své nedělitelné hlavní město. Zároveň Izrael zakazuje palestinské autonomii jakékoli oficiální působení v Jeruzalémě s tím, že by to porušilo prozatímní mírové dohody z 90. let.

(ava, čtk)