Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

O 4. stupni PES asi ve středu

Začátek očkování proti koronaviru lidí nad 80 let, kteří se mohou k vakcinaci registrovat od pátku, v některých nemocnicích zpomalily technické problémy. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) jsou ale vyřešené a registrační systém funguje dobře. O přesunu do nižšího stupně v rámci protiepidemického systému PES bude vláda jednat asi ve středu.

V diskusním pořadu televize Prima Partie to řekl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Klíčový pro rozhodnutí bude podle něj vývoj epidemické situace v následujících dnech. Index PES je čtvrtý den po sobě na stupni čtyři, v zemi nyní platí opatření pro stupeň pět. Havlíček v souvislosti s možným zmírněním opatření upozornil, že je nutné udržet epidemický vývoj v nižším stupni systému PES alespoň sedm dní po sobě. Důležitý bude také stav v nemocnicích. »Musíme být obezřetní. Nechceme ani den omezení navíc, ale musíme si být jistí, že se situace po otevření zase rychle nezhorší,« vysvětlil ministr. Připustil, že při posledním zmírnění opatření na začátku prosince bylo chybou otevření restaurací.

»V pondělí by tak vláda o zmírnění omezení jednat ještě neměla, na programu však bude přesunutí obchodů s papírenskými potřebami do tzv. základního sortimentu,« dodal ministr.

Index protiepidemického systému PES, s jehož využitím se řídí opatření proti koronaviru, klesl na 70 bodů ze sta. Čtvrtý den po sobě je ve čtvrtém stupni. Z rozhodnutí vlády zatím v zemi platí pátý stupeň opatření a zmírnění v příštím týdnu ministerstvo zdravotnictví neplánuje. Podle Babiše vláda navíc požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. Stav nouze v ČR trvá od 5. října loňského roku, aktuálně platí do 22. ledna. Proti vládním omezením a systému PES v sobotu protestovaly desítky lidí před domem ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) na Brněnsku.

Nepřipravené?

»Zahájení očkování nebylo připravené, nezvládlo by se bez nemocnic, které ale vzhledem k jejich zatížení pacienty s nemocí COVID-19 dostává pod další tlak,« řekl v Partii prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek. Doufá ve vybudování velkých očkovacích center v krajích, bez nich se populaci do příštího podzimu proočkovat nepodaří, uvedl.

Ilustrační FOTO - Pixabay

»Nebýt nemocnic, tak se očkování nerozběhlo, protože nebylo připraveno prakticky vůbec nic,« řekl Kubek. Do konce září je podle něj potřeba naočkovat sedm milionů lidí, aby se koronavirová epidemie nevrátila. »To je obrovský logistický úkol, který nemohou zvládat nemocnice. Musíme konečně začít budovat velká očkovací centra,« dodal. Očkovat se bude muset nejpozději od března 70 tisíc lidí denně, vypočítal.

Při odkládání druhé dávky vakcíny by se podle Kubka mohlo stát, že pro lidi naočkované první dávkou druhá dávka nebude k dispozici. »Já tam vidím určitou snahu politiků vykazovat co nejvyšší čísla (očkovaných),« řekl. ČR by podle něj neměla postupovat v rozporu s tím, co schválila Evropská agentura pro lékové přípravky (EMA). O doporučení dávat druhou dávku místo 21. den až 28. den po první dávce mluvil v pátek premiér. Získá se tak podle něj prostor pro očkování lidí nad 80 let.

Vyznamenání pro Dzurillu

Podle Kubka se státu nepodařilo ani páteční zahájení registrace lidí nad 80 let k očkování. Problémy spuštěného on-line systému ukázaly, že nemůže registrovat miliony zájemců o vakcínu, jak se s tím počítalo od 1. února, míní šéf ČLK. Odložit se podle něj muselo minimálně o týden také spuštění systému pro registraci zdravotníků k očkování.

V sobotu ráno s očkováním seniorů kvůli problémům v rezervačním systému nemohla začít Fakultní nemocnice Ostrava. Komplikace byly také v pražské Fakultní nemocnici v Motole, kde byly pro zdravotníky dočasně nedostupné údaje o rezervacích. Problémy měli od pátku také v Liberci, vyplývá z vyjádření zástupců nemocnic. »Problém byl na straně těchto nemocnic, ne na straně centrálního rezervačního systému, a tyto problémy se vyřešily,« řekl Babiš. V Moravskoslezském kraji mají kvůli jinému tvaru rodného čísla problém s registrací k očkování čeští občané polské národnosti.

Registrační systém pro očkování lidí nad 80 let, který měl technické problémy i při svém pátečním ranním spuštění, podle premiéra funguje dobře. Vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurillu proto navrhne prezidentovi Miloši Zemanovi na státní vyznamenání.

Antigenní testy každý týden

Zdravotníci se teď musejí zároveň starat o nakažené pacienty, testovat a ještě i očkovat, poukázal Kubek. Zatím přitom podle něj nedostali odměny, které Babiš slibuje dva měsíce. Uvedl také, že s koronavirem dosud zemřelo 40 zdravotníků, z toho 18 lékařů, a to převážně ambulantních, kteří často o nákaze u svých pacientů předem nevědí a nemohou se chránit.

Kubek kritizoval způsob, jak se nyní s antigenními testy nakládá. Podle něj se totiž v ČR antigenní testy využívají špatně. »Testy je potřeba využívat tam, kde to má význam, abychom je využili skutečně efektivně,« řekl. Nyní může antigenní test podstoupit zdarma každý, kdo má v ČR zdravotní pojištění. Pojištěnci se mohou nechat testovat opakovaně, nejčastěji každých pět dní.

Antigenní testy by proto měly podle Kubka své uplatnění nalézt ve školách po jejich znovuotevření nebo v továrnách a dalších velkých firmách. »Tyto antigenní testy nám mohou skutečně výrazně pomoci, protože řada dětí přijde do školy nakažená, ve škole si tu nákazu předají a zase ji další přinášejí do rodin,« řekl.

Testování ve firmách by se mělo týkat těch, kde na jednom prostoru v témže čase pracuje velké množství lidí, tedy zvláště továren. Ty Kubek doporučil až na výjimky zavřít a provoz jim povolit jen v případě, že budou pracovníci pravidelně testovaní antigenními testy. »Každý zaměstnanec by měl mít kartičku a povinně každých pět dnů by měl mít tento antigenní test, abychom to (šíření nákazy COVID-19) podchytili,« uvedl v pořadu Partie na Primě.

Britská mutace v ČR?

Stát podle premiéra čeká na upřesnění od dodavatele vakcíny, farmaceutické firmy Pfizer, jak se budou v příštím týdnu krátit dodávky. Podle dosavadních informací má do ČR příští týden přijít zhruba 93 600 vakcín na 31 očkovacích míst, dodávky se mají snížit o 40 až 50 procent, uvedl Babiš. Pfizer plánuje omezení dodávek do Evropy, aby mohl pracovat na zvýšení výrobní kapacity.

»Pokud bude míň dodávek, bude to mít dopad a zkrátka nebudeme schopni naočkovat tolik lidí, jak jsme měli v plánu,« podotkl Babiš. Nejpozději v březnu mělo být podle dosavadních plánů hotové očkování lidí z prioritních skupin, kterých je zhruba 600 tisíc. Zpoždění mají podle premiéra také vakcíny od firmy Moderna. Ke stížnostem Karlovarského kraje, že kvůli nedostatku vakcín nemůže začít s očkováním seniorů nad 80 let, Babiš uvedl, že kraj s vládou nekomunikuje.

O podezření na výskyt takzvané britské mutace koronaviru v ČR v sobotu informoval Státní zdravotní ústav (SZÚ). Možný počet zachycených případů zatím není jasný. Národní referenční laboratoř uvedla, že počátkem týdne obdržela z laboratoře Nemocnice na Bulovce ke zpracování deset materiálů, které měly charakteristiku odpovídající britské mutaci. »Výsledky budou k dispozici příští týden,« uvedl SZÚ.

(zku)