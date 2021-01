Ilustrační FOTO - Pixabay

Nejchladněji bude od 1. února

V České republice bude z následujících čtyř týdnů nejchladněji od 1. února, denní teploty se ale zřejmě udrží nad nulou. Na začátku února očekávají meteorologové také nejvíce srážek.

Celkově bude období od 18. ledna do 14. února teplotně průměrné a srážkově průměrné až slabě nadprůměrné. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). »Všeobecně by první polovina února měla být chladnější než druhá polovina ledna, ale velké rozdíly v teplotách mezi jednotlivými týdny neočekáváme,« uvedli meteorologové. Týdenní průměr minimálních nočních teplot se podle nich na začátku února bude blížit minus šesti stupňům Celsia, průměr maximálních denních teplot pak očekávají kolem jednoho stupně.

Nejvíce srážek, co se týká celostátního průměru, bude pravděpodobně v prvním únorovém týdnu, v ostatních týdnech očekává ČHMÚ množství srážek na úrovni běžných srážkových úhrnů pro danou roční dobu. Průměrný úhrn srážek pro období od 18. ledna do 14. února je 35 milimetrů. Podle záznamů vedených od roku 1951 zatím nejméně napršelo a nasněžilo v roce 1989, kdy meteorologové naměřili dva litry na metr čtvereční. Nejvíce srážek spadlo v roce 1983 s úhrnem 73 milimetrů.

Dlouhodobá průměrná teplota pro následující čtyři týdny je minus 1,1 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 2002, kdy průměr činil 3,8 stupně Celsia. Zatím nejnižší průměr, minus 9,5 stupně, meteorologové zaznamenali v roce 1963.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.

Na západě -20 už teď

Na západě Čech klesly nad ránem teploty na některých místech i pod minus 20 stupňů Celsia. Mrzlo hlavně v Podkrušnohoří, například na Rolavě na Karlovarsku nebo v Jelení klesly ráno teploty i k minus 22 stupňům, vyplývá z údajů ČHMÚ.

Na západě Čech trvají silné mrazy už od soboty, na horách bylo okolo minus deseti stupňů a v noci na neděli se i díky vyjasnění teploty propadly ještě výrazněji.

Pod minus 15 stupňů klesly teploty například na Šindelové na Sokolovsku nebo v Perninku. Mrazivo bylo ale i v Plzeňském kraji v Konstantinových Lázních na Tachovsku, kde nad ránem teplota klesla pod minus 15 stupňů.

V šumavské části Plzeňského kraje až tak mrazivo nebylo a teploty se pohybovaly mezi minus pěti až deseti stupni. V Plzni pak i ráno bylo jen okolo minus pěti stupňů Celsia.

