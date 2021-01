Kábul a Tálibán. Čeká se na Bidena

Jednání mezi afghánskou vládou a povstaleckým hnutím Tálibán pokračovala v minulých dnech v Kataru pomalým tempem. Ani jedna ze stran nechce dělat žádná podstatná rozhodnutí, protože se čeká na nástup nové americké administrativy Joea Bidena, informovala Reuters. Za končícího prezidenta Donalda Trumpa uzavřelo hnutí Tálibán se Spojenými státy americkými smlouvu o stažení amerických vojáků.

Jednání v Kataru byla po měsíční pauze oficiálně obnovena v sobotu 9. ledna. Průběh rozhovorů je však velice pozvolný a v uplynulých dnech se setkaly jen malé skupiny vyjednavačů. Část vrcholných představitelů Tálibánu a afghánské vlády se do Kataru zatím nevrátila. Podle mluvčího hnutí Tálibán byla nepřítomnost části vyjednávacího týmu povstaleckého hnutí způsobena problémy v dopravě. Diplomatické zdroje agentuře Reuters podle ČTK řekly, že jednání váznou, protože obě strany čekají na předání moci ve Spojených státech. »Čekáme na novou americkou administrativu, chceme vidět, zda dodrží mírovou dohodu,« uvedl jeden z vyjednavačů Tálibánu.

Smlouva o stažení

Smlouvu o stažení vojsk uzavřely Spojené státy americké s Tálibánem v únoru loňského roku. Washington se v ní zavázal stáhnout své vojáky, kteří v zemi působí od roku 2001, kdy mezinárodní koalice v čele s USA vpadla do Afghánistánu v rámci tzv. boje proti terorismu. Jedním z cílů Američanů bylo svrhnout vládu Tálibánu. V rámci dohody prezident Trump rozhodl, že z Afghánistánu se do letošního května stáhnou 2000 ze 4500 amerických vojáků. Povstalecké hnutí, které vnímá zahraniční vojáky jako okupanty, se v té souvislosti v dohodě zavázalo, že zamezí útokům proti Spojeným státům a jeho spojencům a že bude potírat všechny skupiny, které by takové útoky chtěly podniknout.

Trumpův slib

V pátek pak agentura AP přinesla informaci, že USA snížily kontingent amerických vojáků v Afghánistánu na 2500. Trump v listopadu slíbil, že tak učiní do 20. ledna, tedy do dne inaugurace nového amerického prezidenta. Řekl také, že si přeje, aby odešli všichni vojáci USA. Biden a jeho tým se k Afghánistánu zatím detailně nevyjadřovali. Proto ještě není známo, zda nový americký prezident bude v dalším stahování vojáků z asijské země pokračovat. Pochybnosti nad rychlým stažením vojsk v předchozích měsících vyjádřili spojenci USA a šéfové paktu NATO.

Obavy diplomatů

V Afghánistánu neustále dochází k dalším útokům na příslušníky afghánské armády a jejich základny, při nichž umírají i civilisté. Diplomaté se obávají, že tyto časté útoky mohou jednání mezi afghánskou vládou a hnutím Tálibán o budoucnosti země narušit. Tato jednání začala v Kataru v září loňského roku. Na konci loňského roku obě strany dosáhly shody nad pravidly vedení rozhovorů. V rozhovorech by delegace měly přistoupit k tématům jako rozdělení moci v zemi či příměří.

