Poslance čeká další debata o nouzovém stavu

Sněmovna na začínající řádné schůzi rozhodne o pokutách firmám za porušení protikoronavirových omezení nebo o uzákonění chráněného účtu pro dlužníky v exekuci. Obě předlohy vrátili dolní komoře senátoři. Poslanci budou projednávat také další prodloužení nouzového stavu, debatovat by mohli o očkovací strategii.

Poslanci by se na první letošní schůzi měli sejít z preventivních důvodů opět v polovičním počtu. Výjimkou bude projednávání zákonů, které vrátil Senát. K přehlasování jeho stanovisek jsou nutné hlasy nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy nejméně 101 z nich.

Opět lze očekávat několikahodinovou debatu ohledně žádosti vlády o další prodloužení nouzového stavu. Nyní končí stav nouze v pátek 22. ledna. Vláda chce jeho prodloužení o dalších 30 dní.

Jde již o pátou žádost vlády v řadě. Dosud se to kabinetu dařilo díky hlasům poslanců KSČM. Zda budou ochotni podpořit požadavek vlády i tentokrát, není zatím jasné. Podle místopředsedy poslaneckého klubu Leo Luzara se klub rozhodne až na dalším jednání. On osobně už ale jasno má, vládní požadavek nepodpoří. »Vláda nevyužívá nouzový stav tak, jak by měla, promeškala ideální dobu, aby přesvědčila občany o tom, co je nutné a co je potřeba dělat. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že již nepodpořím nouzový stav a po vládě budu chtít, aby se opravdu zamyslela nad tím, jak funguje vůči veřejnosti,« zdůvodnil svůj postoj našemu listu. Kabinetu vytýká, že se mu nepodařilo získat důvěru občanů, nevytvořil si mediální prostor pro to, aby lidsky a srozumitelně vysvětlil své kroky veřejnosti. »Jsme svědky toho, že premiér ještě předtím, než to vláda schválí, řekne, jak to bude a kabinet pak pouze plní jeho představy a přání. Považuju to za velkou chybu, to, jak je prezentována nutnost některých kroků, je absolutně nedostatečné a špatné,« dodal Luzar.

Leo Luzar (KSČM).

Na stav nouze se váže většina vládních protikoronavirových restrikcí. Lze také nasadit například vojáky na pomoc mimo jiné ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.

Návrh Senátu může prodražit dostavbu Dukovan

Ze senátních vratek bude Sněmovna projednávat například návrh na zavedení až třímilionové pokuty firmám za porušení restrikcí vydaných podle krizového zákona. Podle senátorů je horní hranice postihu neúměrně vysoká a mohla by vést k likvidaci firem a živnostníků. Senát chce zjednodušit vznik chráněného bankovního účtu, na němž by dlužníci v exekuci měli mít nezabavitelné peníze. Proti úpravám horní komory se ale postavila za předkladatele poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD) i ministerstvo spravedlnosti.

K předlohám, které Senát dolní komoře vrátil k opětovnému posouzení, patří také návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. »Jak sláma z bot tady čouhá snaha senátorů ušít speciální zákon opět proti premiérovi Babišovi a jeho svěřenským fondům, aby nemohly čerpat dotace. Myslím si, že když se oligarchové perou, dobře jim tak, my jsme pro evidenci skutečných majitelů, protože posledních 30 let ukázalo, že čím větší informovanost o tom, kdo se uchází o státní zakázky, tím lépe pro společnost,« komentoval senátní vratku Luzar.

Horní komora vrátila také zákon o prověřování zahraničních investic, který by se měl podle senátorů výslovně vztahovat na dodávky jaderných zařízení od firem mimo NATO a EU. »Vratka je směřována na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany, kdy se skupina senátorů snaží vyřadit z tohoto tendru ruské a čínské firmy a je jim úplně jedno, jestli výsledkem bude prodražení výstavby Dukovan, protože omezení konkurence samozřejmě znamená zvyšování ceny,« míní Luzar.

Osobně považuje za zajímavé, že Senát vrátil poslancům tisk týkající se vyhlášek a nařízení obcí a jejich zveřejňování. »I když Ústavní soud upozorňuje na to, že je potřeba tyto věci zveřejňovat, aby nebyla právní nejistota v rámci uplatňování nařízení a vyhlášek v obcích, senátoři se paradoxně postavili proti tomuto návrhu. Nechápu to a budu hledat důvody, co je hrozného na tom, že občan obce bude přesně vědět, kdy jaká vyhláška a nařízení platí,« pozastavil se Luzar.

Opozice chce debatu o očkování

V závěrečném schvalování je v dolní komoře např. novela proti dvojí kvalitě potravin, jež by mohla zavést i kvóty na vybrané základní potraviny, které se produkují v ČR.

Zrychleně ve stavu legislativní nouze by poslanci měli hlasovat o vládní předloze, podle níž by se ošetřovné nezapočítávalo od ledna do konce září do příjmu při posuzování nároku na různé sociální dávky. Lidé by tak nepřišli o přídavky na děti nebo o příspěvky na bydlení kvůli tomu, že jim se zpožděním dorazí ošetřovné za dva měsíce najednou či spolu se mzdou.

Do finále by Sněmovna mohla poslat například návrh na přeměnu dětských skupin na jesle s přísnějšími pravidly, zavedení takzvaného klouzavého mandátu poslanců a nová pravidla kurzarbeitu. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že pokud Sněmovna nestihne nový kurzarbeit schválit do konce ledna, mohly by firmy v krizi zůstat od března bez státní podpory. Hrozí pak skokový nárůst nezaměstnanosti. Příspěvky na mzdy z kurzarbeitového programu Antivirus mohou podniky čerpat do konce února.

Schůze začne odpoledne, čeká se i debata o návrhu programu. Opozice chce, aby se poslanci přednostně zabývali očkovací strategií. Návrh programu čítá zhruba 490 bodů. Stejně jako při minulých schůzích se nepředpokládá, že se poslanci stihnou vypořádat se všemi.

(jad)