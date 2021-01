Pokrytectví nebo oportunismus? Nejspíše obojí!

Významově a emocionálně silná slova o hospodárnosti ve státní správě a samosprávě, boj proti zprofanovaným osobám, umně propojujícím politický vliv a vlastní ekonomický profit, tedy tzv. kmotrům, nebo například deklarace o nepřijatelnosti kumulace uvolněných politických funkcí, nechyběla prakticky v žádném volebním programu České pirátské strany. Jenže »kluci a holky od Pirátů«, jak je s oblibou nazývá premiér Babiš, vždy jen dobře míní, ale »Bůh potom zcela odlišně mění«! V tomto případě jejich údajně zásadové postoje a sliby dávané voličům! A to především poté, co jejich kandidáti obsadí významné exekutivní posty na obecních či krajských radnicích.

Pirátská ryba ale smrdí již od »hlavního města«! Primátor Prahy Hřib na jedné straně poučuje Pražany, jak je nutno zdražit jízdné v městské hromadné dopravě, protože se rozpočtu nedostávají finance, současně se podílí na zdražení svozu komunálního odpadu nebo na zvýšení daně z nemovitosti, na straně druhé mu ale vůbec nevadí fakt, že současně sám zaměstnává suitu poradců, kteří si měsíčně odnášejí z radnice na půl milionu korun. Budiž, politická odpovědnost jeho samotného a jeho partaje, ale že si k tomu ještě na pražské radnici popíjí kávu z kávovaru, který město zakoupilo za sto tisíc korun, je již nejen amorální, ale ignoruje i zákonem vyžadovaný princip řádného hospodáře.

V Plzeňském kraji to rozhodně nevypadá, že by vše mohlo fungovat jinak a lépe! Po sestavení koalice ODS/TOP 09, STAN s Josefem Bernardem a právě Piráty, tito prakticky rezignovali na pilíře své vlastní politiky. Jedním z nich byla již v úvodu zmíněná nesmiřitelnost s kumulací dvou a více, tzv. uvolněných, veřejných funkcí. A tak se mohly v radě kraje objevit i tyto osoby. Piráti, kteří v této radě získali dvě náměstkovská křesla, velice štědře odměňovaná, svými hlasy »pro« ochotně přispěli. A bylo jim v tomto ohledu jaksi lhostejno, že novelu zákona o střetu zájmů, který mj. alespoň částečně omezuje příjem z uvolněných veřejných funkcí, jejich kolegové v Poslanecké sněmovně sami iniciovali. Plamenné a mediálně vděčné projevy o společenské nepřijatelnosti takovéhoto chování v »uších veřejnosti« resonují snad doposud! Výmluvy typu, že žádného jejich člena v Plzeňském kraji se kumulace uvolněných funkcí netýká, jsou více než trapné. Ten, kdo takovouto volbu podpoří, je stejně zodpovědný jako ten, kdo se zvolit nechá! Bohužel, zatím pouze v morální rovině! Etický kodex Zastupitelstva Plzeňského kraje, kde je souběh dvou či více uvolněných funkcí dokonce přímo zapovězen, je pro novou krajskou koalici nadbytečným cárem papíru a bohužel, či vlastně naštěstí pro ni, je připojení se k němu nevynutitelné.

O tom, jak se v zastupitelstvu přerozdělila místa v odborných výborech, kdy těsná koaliční většina, za aktivního přispění Pirátů, si tyto orgány prakticky zprivatizovala a některým, demokraticky zvoleným subjektům v nich ani neumožnila práci, a to ve zřejmý prospěch svých známých, příbuzných či podporovatelů, jsem psal již dříve. A takto identicky vypadá »demokratický princip poměrného zastoupení« realizovaný v praxi Plzeňského kraje!

Co mne ale v poslední době »pobavilo« nejvíc, je způsob »pirátského« boje proti »kmotrům« v politice. Před obecními volbami v Plzni, v roce 2018, byl jedním z jejich hlavních hesel slogan: »Éra plzeňských kmotrů už musí skončit«! A realita? Když v prosinci probíhala v radě převolba členů představenstva zdravotnického holdingu Nemocnice Plzeňského kraje, a. s., tak za pasivního souhlasu Pirátů, ve formě zdržení se hlasování, byl do tohoto zásadního orgánu, spravujícího nejcennější majetek kraje, nově zvolen »plzeňský kmotr z největších«! A byla to přesně ta osoba Romana Jurečka, která se může pyšnit mj. »neopomenutelnými zásluhami« o fúzi, v pravém smyslu slova spíše částečnou privatizaci, nejcennějšího majetku města Plzně, Plzeňské teplárenské, a. s. Tato firma přinášela po dlouhá léta městu, jako jedinému akcionáři, stamilionové dividendy. Těch si nyní ale bude zčásti užívat i pražský miliardář Daniel Křetínský, zatímco jeho »pravá ruka« sedí na postu předsedy představenstva teplárny, společně s takovými »experty«, jako je například expremiér Marián Čalfa. Lze se tedy obávat, že obdobná strategie a přístup ke spravovanému majetku by nyní mohly být vlastní i krajské koalici. A to by byla potom pro občany Plzeňského kraje pořádně bolestivá rána! Vždyť například nemocnice v Klatovech je dnes jednou z nejmodernějších v rámci celé ČR a kraj do ní investoval již miliardy!

Jiří VALENTA, poslanec (KSČM)