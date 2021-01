Podivná anketa ministra Plagy

Nápad ministra školství Roberta Plagy nebo někoho z jeho týmu, zeptat se na sociálních sítích (konkrétně na Instagramu – pozn. red.) studentů–maturantů, co by se letos mělo při maturitách vynechat, mně připadá absurdní. Chápu ministry, že v současné době, kdy jsme stále na předních místech v počtu nemocných COVID-19 a v počtu úmrtí na počet obyvatel v Evropě, a přitom mít v zádech ty, kteří nedělají nic, jen kritizují, je velmi stresující. Za sto a více tisíc měsíčně sedět většinou doma v klidu a občas přijít do Poslanecké sněmovny, zakritizovat si v médiích s cílem stát se ministrem či dokonce premiérem, když už boj bude vybojován, by jistě chtěl také leckdo. Zvláště těch sto tisíc. A těch stotisícových kritiků z poslaneckých lavic je dost. Taková je skutečnost. A protože i ministři jsou lidé, dělají obyčejné lidské chyby a ne vždy rozumně reagují na zmíněné a další kritiky. Tak vnímám i Plagovu anketu, v níž se dozvěděl, že nejlépe by bylo zrušit ústní část maturity, pak didaktické testy a nakonec i sloh. Co ostatně mohl čekat?

Jak to tedy je s maturitami? Jak budou reagovat studenti, bylo od prvopočátku jasné. My, kteří máme maturitu už dávno za sebou, v jejich věku bychom nereagovali zřejmě jinak. Každý ústupek bychom také vítali. A kdyby nám maturitní vysvědčení bylo dáno zadarmo, úplně bez »aktu maturita«, uvítali bychom to. Jenže ono nejde o papír, to poznal v následujících letech každý z nás. Jde především o ověření znalostí a vědomostí, tradičně nazývané »zkouškou dospělosti«. Chápu ovšem, že letos maturanti mají při přípravě ztížené podmínky. Dlouhá doba, kdy jsou mimo školu a nemají nad sebou kontrolu učitele, chybí jim výklad probírané látky a – i když třeba nepřiznaná – vzájemná soutěživost, ale mají zase mnohé výhody proti maturantům z minulosti. Lze se připravit i »při výuce na dálku«, je dostatek studijního materiálu, potřebné informace lze nalézt i na internetu. Ostatně to potvrdili i odborníci.

Jsem také původním povoláním pedagog a nemám jiný názor. Proto si myslím, že vzbuzování nějaké falešné naděje, pokud jde o upuštění od maturitní zkoušky anebo její některé části, by byl krok špatným směrem, který by jen znamenal snížení úrovně našeho školství, které za léta od listopadu 1989 zažilo už mnoho negativních nárazů.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína (KSČM)