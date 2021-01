Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Střet tisíců policistů a honduraských migrantů

Guatemalské bezpečnostní síly v neděli večer použily obušky a slzný plyn proti tisícům honduraských migrantů.

Ti přes Guatemalu a Mexiko pěšky míří do USA a dříve si na hondurasko-guatemalských hranicích prorazili cestu policejním kordonem, informovaly zahraniční agentury. Guatemala podle agentury AFP chce karavanu, která čítá nejméně 9000 lidí, donutit k návratu do vlasti.

Karavana je rozdělená do několika skupin a od guatemalských hranic urazila směrem do vnitrozemí asi 50 kilometrů. V jejích řadách jsou i rodiny s dětmi. Přibližně 6000 migrantů u města Vado Hondo narazilo na policisty a vojáky, kterých bylo podle agentury Reuters asi 3000. Ohlušující rány zábleskových granátů a kouř donutily tisíce z nich k ústupu a další k úprku do nedalekých hor.

Karavana vyrazila z honduraského města San Pedro Sula. Podle dřívějších informací se migranti chtějí dostat do Mexika přes přechod Tecún Umán, od něhož je dělí více než 400 kilometrů.

Guatemalské úřady umožňují vstup do země jen těm, kdo mají platné doklady a negativní test na koronavirus. Přestože mnozí ve skupině tyto podmínky nesplňují, i tak se jim podařilo přes hondurasko-guatemalské hranice v pátek večer prorazit. Policisté na přechodu El Florido, s nimiž se zástup migrantů střetl, totiž úmyslně nebyli ozbrojení.

»Rozhodl jsem se dostat do USA, protože v mé zemi není práce,« sdělil AFP dvacetiletý Hondurasan Carlos Flores. Špatná ekonomická situace mnohých Hondurasanů se ještě zhoršila kvůli dopadům koronavirové pandemie a dvěma hurikánům, které se přes jejich domovinu ve Střední Americe s asi devíti miliony obyvatel přehnaly v listopadu. Lidé v zemi kromě toho musí čelit násilí zločineckých gangů a obchodníků s drogami. »Odcházíme se zlomeným srdcem. Já za sebou nechávám rodinu, manžela a tři děti,« řekla reportérům 36letá Jessenia Ramirezová. Doufá, že Joe Biden, který bude zítra uveden do prezidentského úřadu, jí v USA »dá šanci«.

Biden slíbil lidštější přístup k migračním otázkám, než jaký zastává jeho předchůdce Donald Trump.

(čtk)