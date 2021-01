Ilustrační FOTO - Pixabay

Slovensko znovu plošně testuje

Výpadek státního internetového portálu na rezervaci termínu pro absolvování antigenního testu provázel dopoledne na Slovensku zahájení hromadného testování obyvatel na koronavirus, odpoledne portál začal fungovat.

Podle nedělního rozhodnutí vlády budou Slováci nově i na cesty do práce či do přírody potřebovat negativní výsledek testu.

Bez on-line registrace, kterou umožnila jen část z 250 mobilních odběrových míst, si zájemci museli u testovacích center vystát frontu. Podle oznámení na státním webu byla registrace na testy pozastavena z technických příčin. Systém patrně nezvládl nápor po ohlášení celostátního testování.

Od plošného testování obyvatel si kabinet premiéra Igora Matoviče slibuje kromě jiného snížení tlaku na nemocnice a počtu infikovaných dříve, než se v zemi rozšíří nakažlivější mutace koronaviru.

Stávající kolo plošného testování potrvá do úterý příštího týdne. Od 27. ledna se pak jen na lidi s negativním výsledkem testu na koronavirus bude vztahovat širší okruh výjimek z prodlouženého zákazu vycházení. Až na výjimky pouze se zmíněným potvrzením budou moci lidé jezdit do práce, do přírody či vycestovat do zahraničí a vrátit se zpět do vlasti. I bez testu bude možné opustit bydliště kromě jiného kvůli nákupu základních životních potřeb, návštěvě lékaře či účasti na pohřbu. Omezení volného pohybu se vztahují také za zahraniční turisty, kteří přijedou do země; na Slovensku jsou platné i výsledky testů provedených v ČR.

Zmíněná omezení volného pohybu osob platila na Slovensku i loni na podzim, kdy země uspořádala během jednoho víkendu celostátní testování na koronavirus. Vyšetření se zúčastnila výrazná většina dospělých obyvatel země. Pokud by se tehdejší účast zopakovala i při nynějším kole testování, bude patrně potřebné zřídit v příštích dnech další testovací centra. Při dvoudenním hromadném testování na přelomu loňského října a listopadu bylo s podporou samosprávy a armády zřízeno na 4900 odběrových míst. I nyní se vláda spoléhá na pomoc měst a obcí.

Plošné testování, které prosazoval premiér Igor Matovič, kritizovala část koalice i odborníci. Ti se vyslovili spíše pro testy v nejvíce zasažených regionech a pro přísná karanténní opatření.

Na Slovensku naposledy na začátku prosince začal výrazně stoupat počet nových potvrzených případů infekce koronavirem. Minulý týden se pak vývoj mírně zlepšil.

