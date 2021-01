Navalnému třicet dní vazby

Kritika západních zemí na adresu Moskvy kvůli zatčení ruského opozičního předáka Alexeje Navalného má za cíl odvést pozornost od jejich vlastních domácích problémů.

Podle agentury TASS to prohlásil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Navalnyj byl zadržen v neděli po návratu do vlasti poté, co se vrátil z Německa. Pak stanul před soudem.

»Západní politici si myslí, že tímto způsobem budou schopni odvést pozornost od nejhlubší krize, ve které se nachází liberální model rozvoje,« řekl Lavrov. Dodal, že elity na Západě jdou cestou vyhledávání nepřátel na mezinárodní scéně včetně Ruska, aby zakryly vnitřní politické problémy.

Alexej Navalnyj. FOTO - Wikimedia commons

Zatčení Navalného odsoudila řada politických představitelů a zemí včetně předsedy Evropské rady Charlese Michela, českého premiéra Andreje Babiše a ministra zahraničí Tomáše Petříčka, šéfa americké diplomacie Mikea Pompea a reprezentantů Německa, Británie, Francie, Itálie, pobaltských zemí nebo Kanady.

Podle agentury Reuters by nejnovější dění kolem Navalného mohlo vyvolat nové sankce vůči Rusku, přičemž jejich terčem by se mohl stát i mnohamiliardový plynovodní projekt Nord Stream 2. Diskusi o zavedení dalších unijních sankcí podpořil Petříček či představitelé pobaltských zemí.

Navalnyj byl zatčen krátce po přistání v Moskvě při průchodu pasovou kontrolou. Ruská vězeňská služba (FSIN) podle agentury TASS informovala, že byl zatčen na základě skutečnosti, že od 29. prosince je na seznamu hledaných osob v souvislosti se »systematickým porušováním« režimu podmíněného trestu, který mu byl uložen za zpronevěru. Agentuře Reuters dříve jeden z právních obhájců kritika Kremlu sdělil, že jeho klientovi hrozí po návratu do vlasti až 3,5 roku vězení. Navalnyj věděl několik dní předem, že bude zatčen, otázka tedy zní, proč se do Ruska vracel. Asi musel kvůli svým západním partnerům, aby mohli protestovat a vyhrožovat. Mají to prostě předepsané »v roli«. Soud poslal Navalného na 30 dní do vazby.

(pe, čtk)