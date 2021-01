Ilustrační FOTO - Pixabay

Každý týden dobrý

Rakousko, Řecko a Dánsko budou společně tlačit na urychlené schválení vakcíny proti COVID-19 od britské firmy AstraZeneca Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

Řekl to rakouský kancléř Sebastian Kurz, uvedla agentura Reuters. Šéf rakouské vlády hovořil o společném úsilí trojice zemí před čtvrtečním virtuálním summitem lídrů zemí EU a den poté, co ohlásil prodloužení uzávěry Rakouska nejméně do 7. února i s cílem zamezit šíření nakažlivějších mutací koronaviru.

»Každý týden se počítá,« řekl Kurz po videokonferenci s kolegy ze zahraničí. »Teď potřebujeme - samozřejmě na základě vědeckých dat - okamžité a rychlé rozhodnutí, protože AstraZeneca může dodat až dva miliony dávek v prvním čtvrtletí jenom Rakousku a to samozřejmě znamená obrovský rozdíl, pokud jde o naši úspěšnost v očkování obyvatelstva,« řekl Kurz. AstraZeneca vyráběla očkovací látku už od loňského léta, je tedy předzásobena.

Rakouský kancléř také potvrdil, že část dávek od firmy Pfizer přichází pozdě. Firma minulý týden oznámila, že dodávky pro Evropu dočasně sníží, aby je později mohla naopak zvýšit. »Ano, budeme se muset trochu přizpůsobit, protože nyní to vypadá, že dostaneme o 20 % méně, což se pak dožene nejpozději v únoru,« potvrdil Kurz.

(čtk)