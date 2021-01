KSČM žádá decentralizaci rozhodování o opatřeních

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip se chce do čtvrtka, kdy se bude projednávat další žádost vlády o prodloužení nouzového stavu, sejít s premiérem a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Mimo jiné žádá, aby rozhodování o dílčích protiepidemických opatřeních byla decentralizovaná.

Zda komunisté podpoří vládu v její žádosti o prodloužení stavu nouze, zatím není jisté. Poslanecký klub se rozhodne až ve čtvrtek ráno před začátkem jednání. Obecně KSČM prodloužení nouzového stavu neodmítá. »Vnímáme potřebnost nouzového stavu. Bez něj nemůžeme přikázat nikomu práci jinou, než vykonává, to znamená, že by nebylo možné například nařizovat vojákům pomoc v nemocnicích a sociálních zařízeních, to lze udělat jenom za nouzového stavu,« řekl Filip novinářům.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik uvedl, že k nouzovému stavu a k tomu, jak se Česká republika potýká s pandemií, se vedla na klubu již »dlouhá, podrobná, chvilkami ohnivá a velmi kritická« debata, dokončí ji ve čtvrtek před začátkem schůze. »Až poté přijdeme s konečným stanoviskem,« řekl Kováčik.

Hledat přijatelná a akceptovatelná opatření

Do té doby chce Filip ještě jednat s premiérem. Rád by s ním projednal například to, jakým způsobem bude zabezpečen zdravotnický materiál v případě, že nedojde ke snížení počtu nemocných v lůžkových zařízeních a budou se muset budovat další kapacity.

Především se s ním chce ale bavit o decentralizaci rozhodování. »Zásadně nesouhlasím s tím, aby se tyto věci řešily pouze centrálně. Jsou to věci, které mají regionální charakter, a můžeme je řešit jiným způsobem,« uvedl Filip. Tento požadavek popsal na příkladu sjezdovek, kde by pravidla podle něj mohly stanovovat příslušné hygienické stanice. »Jsem přesvědčen o tom, že každý ředitel krajské hygienické stanice je schopen se svými spolupracovníky vypracovat režim, jakým způsobem by měla fungovat lyžařská škola pro děti, vleky nebo běžkařské stopy,« uvedl.

Při posunu situace je pro Filipa zásadní, nakolik mají jednotlivá opatření svoji vnitřní logiku. Stejně jako u malých provozoven je podle něj možné postupovat také u služeb. »I tam je možné najít hygienická opatření, za kterých se dá služba provozovat, i když to nebude na sto procent. Je třeba hledat opatření, která budou pro lidi nejen přijatelná, ale akceptovatelná,« dodal Filip.

Podle Kováčika některá vládní rozhodnutí svědčí o nedotaženosti a nelogičnosti. »Ve svém výsledku vypadají tak, že vláda vlastně neví, co činí, nebo není obeznámena s konkrétní situací v jednotlivých provozovnách. Je to zbytečné, občany to štve, je třeba tyto věci dotahovat, abychom s vaničkou nevylévali i dítě,« uvedl.

Nejen koronavirem žije česká společnost

Prioritou současné schůze je pro komunisty dokončování legislativního procesu. Kromě návrhů, které Sněmovně vrátil Senát, jde o druhá a třetí čtení návrhů zákonů, které v dolní komoře leží již dlouhou dobu, nebo také mezinárodní smlouvy.

Z návrhů, které jsou ve druhém čtení, Filip poukázal na komunistickou předlohu zavádějící zkrácený pracovní týden. Normu se nedaří projednat ve druhém čtení už od loňského srpna. »Nevím, jestli to je vina pouze vlády, nebo těch, kteří ve skutečnosti nemají zájem na tom, aby ten dlouhodobý strategický model prošel,« uvedl.

Kováčik připomněl dva návrhy, které jsou v závěrečném čtení. Prvním z nich je zákon o potravinách, kde se bude hlasovat mj. o zavedení povinného podílu potravin českého původu v obchodech. »Nejen koronavirem žije česká společnost, potraviny jsou také důležité,« konstatoval předseda klubu.

Druhým návrhem je zahrádkářský zákon. Kováčik zdůraznil, že jde o jednu z činností, které člověk vykonává ve svém volném čase. »Je to prospěšná činnost, týká se statisíců občanů,« dodal.

Nyní probíhající schůze čítá celkem 490 bodů. Stejně jako při minulých schůzích se nepředpokládá, že se poslanci stihnou vypořádat se všemi.

(jad)