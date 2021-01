Dětské skupiny vs. dřívější skvělá zařízení pro děti

Vládní novelu, která počítá s přeměnou dětských skupin na jesle s přísnějšími pravidly, Sněmovna zřejmě schválí (viz Haló noviny 7. ledna 2021). Není to žádná novinka. To tu už bylo a na skvělé úrovni.

Uveďme situaci o jeslích na pravou míru. Dětské skupiny po revoluci vznikaly z prostého důvodu. Velké státní podniky (např. Zbrojovka Vsetín, abych dal příklad z mého kraje) jako zřizovatelé jeslí byly násilně zprivatizovány na malé firmičky, které ovšem neměly snahu ani sílu se starat o tato zařízení. Tyto státní podniky je po všech stránkách zabezpečovaly, od výstavby až po materiální zabezpečení, a to jak ve městě, tak i na vesnici. Od hraček, kompletního oblečení, do kterého se malé dítě převlékalo, přes samostatné herny, samostatné prostory pro odpočinek, spaní i sociální zařízení. Každé jesle měly svoji kuchyň, která vařila dle výživových norem, a tyto vždy byly přednostně zásobovány i nedostatkovými banány. V jeslích byly zaměstnány zdravotní sestry, které zabezpečovaly jejich bezproblémový chod. Ve školkách byl i pedagogický pracovník pro zajištění předškolního vzdělávání. Samozřejmostí byla i prádelna, kde se pralo veškeré prádlo po dětech, aby vždy byly jak ze škatulky. Nedílnou součástí bylo i venkovní vybavení, jako pískoviště, prolézačky, venkovní krytá odpočívadla a všudypřítomná zeleň.

Z důvodu náročnosti provozu je firmy prodaly zájemcům nebo převedly na město. Proto najednou nebylo jeslí. A kde vznikaly: v rodinných domech v obývácích nebo jiných prostorách. Aby se tomu dal lesk, používalo se anglických názvů, a ceny tomu také odpovídaly, prostě byznys, který měl podporu i z Bruselu. Vše, co bylo vybudováno za socialismu, se muselo zničit, aby nebylo znát, jaké jsme měli skvělé zabezpečení pro naše malé caparty.

Finanční zajištění jeslí bylo hrazeno zřizovatelem se symbolickým přispěním rodičů dítěte, kteří se ovšem podíleli na výstavbě školek a jeslí v rámci dobrovolné práce v akci Z. Proto jich byl dostatek.

Tak z těchto důvodů nejsou školky a jesle nyní dostupné a bude velmi těžké je stavět, protože na výstavbu jeslí, školek a škol jsou velmi přísné stavební požadavky z důvodu odstupu od veřejných komunikací, oplocení apod. Nehledě na to, že je nikdo nechce postavit, je to finančně náročné.

Máme být na co hrdí, vše jsme vybudovali pro naše děti a další pokolení. Že to ve většině případů zlikvidovali naši nástupci, tak o tom musí být informováni naši mladí spoluobčané.

Zdeněk VEJPUSTEK, zastupitel města Vsetín za KSČM