Ono se to nějak

Hurá! Můj sloupek byl vyslyšen a už můžu jít koupit synovi punčocháče a fixku do školy! Jen dcera bude muset s tou podprdou počkat. Ale i tak je to úspěch!

Já vím, že za to nemůžu. Vláda tomu říká rozvolňování, ale prakticky spíš podlehli stížnostem nejen mým, ale mnoha tisíců dalších nespokojených rodičů. Šlo jen o nápravu toho, co je skutečně nezbytné v současné situaci.

Mnohým politikům totiž dnes chybí taková zajímavá věc. Říká se jí koncepčnost. Je hezké, že mají cíl (pro jedny je to zdraví, pro druhé vyhrát volby a ujmout se vlády – to druhé asi spíše pro všechny). Zatím ale nikdo z nich nepřišel s něčím, co by alespoň zdánlivě mělo hlavu a patu a všechno mezi tím.

Je to povzbuzující, když hned ráno čtete jako redaktor na mailu tiskové prohlášení Nemocnice Neratovice, ve které bylo pro veřejnost zřízeno očkovací centrum pro očkování proti onemocnění COVID-19. Ale ouha, »v současné době čekáme na dodání vakcinačních látek. Rezervační systém MZČR bohužel umožnil automatické rozeslání termínů k vakcinaci bez ohledu na stav zásob vakcín. Naši administrátoři se snažili situaci vyřešit, objednané termíny v systému včas zrušit. Bohužel se ukázalo, že informace o zrušení termínu nedorazila přes systém MZČR všem objednaným klientům včas…«

Kdepak asi udělali »soudruzi z NDR« chybu? Výmluvy typu, že je to nová situace, se kterou nikdo nedokáže počítat, mi už přijdou směšné. Vždyť už je tu ten problém skoro rok! Vím, že je to možná nemístné přirovnání, ale když jsme před lety začínali s farmou, musela jsem připravit ne jeden, ale několik návrhů postupů výstavby, ekonomických vizí, časových harmonogramů… Nemůžu zvát děcka na poníky, když nemám poníky ve stáji a vlastně nemám ani stáj. Nemůžu doufat, i když vím, že zájem je velký, že se to nějak postaví, nakoupí, dopraví a hlavně bude obhospodařovat. Ono se to nějak neudělá. A když nebudu mít koncepci, tedy cíl i cestu, která počítá i s nejrůznějšími možnými problémy, tak se to vždycky akorát nějak po…kazí.

Nikdo není dokonalý, ale pokud někdo jednou převzal zodpovědnost, a je jedno, zda za zvířata a děti jako já, či za stranu, voliče, úřad či celou zemi jako politici, musí se chovat maximálně zodpovědně a koncepčně. Prostě pracovat, radit se, inspirovat se v okolí, hledat cesty, finance, optimalizovat a zase pracovat, a počítat se vším na mnoho týdnů, měsíců i let dopředu. Protože spoléhat na »Ono se to nějak« fakt nestačí…

Helena KOČOVÁ