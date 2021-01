Rozhovor Haló novin s Mirkem Prokešem, členem Mezinárodní rady Světového sociálního fóra (WSF)

Jaký svět dneška i zítřka chceme? Ten davoský fakt ne!

Doba je značně turbulentní a především vše je vymknuté z kloubů. Přesto se i za situace světové pandemie koná Světové sociální fórum. Má to smysl v této době? Anebo je to myšleno právě v této době, která má dopad i do sociální situace lidí?

Světoví bankéři a jiní »majitelé zeměkoule« se sice kvůli pandemii nemohou, jako obvykle, sejít koncem ledna v Davosu na Světovém ekonomickém fóru, ale svůj dýchánek si uspořádají online. Takže i anti- nebo alterkapitalisté všech zemí se v téže době spojí virtuálně pod heslem Jiný svět je možný a nutný!. Oslaví tak 20. výročí od prvního WSF v brazilském Porto Alegre v lednu 2001. Fyzicky se pak sjedou o rok později, v lednu 2022, do hlavního města Mexika.

Jakou bude mít letošní WSF podobu?

Bude trvat od soboty 23. do neděle 31. ledna. Zahajovací Světový pochod za práva, spravedlnost, demokracii a slušný život bude také virtuální, zato bude trvat celých 24 hodin: po půlnoci promluví zástupci Nového Zélandu a atolu Bikini a promítnou krátká videa ze svých akcí proti válce a nukleárním zbraním, následovat je budou další oblasti podle zemské rotace (Evropa přijde na řadu od 11 do 13 hodin středoevropského času) a před půlnocí »pochod« ukončí aktivisté z polynéských ostrovů. Heslem dne bude: Jaký svět dneška i zítřka chceme? Ten davoský fakt ne!

Každý z následujících dnů bude věnován jednomu zásadnímu tématu současné šílené doby: Mír a válka, Ekonomická spravedlnost, Vzdělávání, komunikace a kultura, Feminismus a diverzita, Sociální spravedlnost a demokracie a Klima, ekologie a životní prostředí.

Hlavní diskuse se světovými antisystémovými osobnostmi proběhne vždy od 15 do 17 hodin našeho času, v ostatních časech se bude konat vždy několik paralelních webinářů o konkrétních problémech v rámci daného denního tématu. (Webinář = webový seminář, tj. konference konaná prostřednictvím internetu – pozn. aut.)

Jaká témata či světové problémy se budou řešit?

Jako příklad uvedu detaily prvního z tematických dnů - Mír a válka v neděli 24. ledna. V hlavní diskusi od 15 hodin vystoupí za Česko a Slovensko bývalý ministr zahraničí ČR Jan Kavan na téma Všeobecné odzbrojení pro sociální a ekologickou transformaci a klimatolog Alexander Ač na téma Negativní dopady militarizace na klima, řada přijde i na nositelku Nobelovy ceny míru mladičkou Malalu Júsufzaiovou z Pákistánu.

Další webináře toho dne rozeberou témata Prevence válek prostřednictvím spolupráce a dialogu (s konkrétními příklady z Donbasu a Karabachu, bude zajištěno tlumočení z/do ruštiny), Militarizace a migrace, Vojenské výdaje, USA po Trumpovi - Válka a mír, Globální NATO, Vojenství jako zabiják klimatu a Nukleární zbraně a smlouva o jejich zákazu.

Určitě bude zmíněn vstup oné smlouvy v účinnost dne 22. ledna 2021 a ostudný fakt, že kromě všech jaderných mocností ji nepodepsaly všechny ostatní členské státy NATO (s výjimkou Nizozemí). Zde si i naše republika nepřekvapivě udržuje američtější pozici než USA. Měli bychom se proti tomu ozvat.

Kdo se této akce zúčastní či může zúčastnit?

Zúčastnit se může každý, kdo má o některé z témat zájem a rozumí některému z jednacích jazyků se zajištěným tlumočením: angličtina, francouzština, španělština a portugalština. Aby získal přístup, musí se co nejdříve zaregistrovat do systému na webové stránce join.wsf2021.net pod vlastním heslem.

Co když někdo nemá patřičnou techniku nebo neumí anglicky?

Pak se musí domluvit s některým ze svých lépe vybavených kamarádů, přátel, soudruhů nebo členů rodiny.

Co odkryla pandemie na převládajícím kapitalistickém systému? Zvládá to, nebo jen s obtížemi?

Kromě dalšího rozevírání nůžek mezi chudými (včetně chudnoucích středních vrstev) a závratně z krize bohatnoucími bohatými odkryla tato pandemie neskutečné pokrytectví pravice, která jako u nás odmítá vydat jedinou miliardu na pomoc nejpotřebnějším dětem (například na zvýšení dětských přídavků nebo zavedení zálohovaného výživného pro ony děti samoživitelek a samoživitelů), ale napumpují stovky miliard ročně i do krachujících podniků vyrábějících zbytečnosti.

Největší pokrytectví (nebo neznalost) se skrývá v demagogickém tvrzení, že ty dluhy budou muset splatit naše děti. To by mohla být pravda pouze, pokud by se do dluhů dostal jeden nebo několik států (jak to západní »demokracie« předvedly v případě Řecka). Pandemie se však týká drtivé většiny států včetně USA, EU či Švýcarska.

Velkokapitalisté se určitě včas spolu domluví na »kvantitativním uvolňování«, rozuměj generování bilionů virtuálních peněz v počítačových systémech centrálních bank, a tím virtuální dluhy postupně umažou. A kdyby kvůli tomu měly stoupat ceny základního zboží, měl by to pokrýt základní (občanský) příjem, který už se zkouší v řadě bohatých i chudých států. Zdroje pro něj lze určitě získat zdaněním kapitálu i omezením zbytečných vojenských výdajů - pandemie ukázala snad všem, že nás ohrožují zcela jiné faktory než okupace cizími armádami.

