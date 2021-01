Ilustrační FOTO - Pixabay

Velká očkovací centra vzniknou po celé ČR

Nejen stát »zbrojí« na hlavní bitvu koronavirové války – očkování. Také většina krajů se intenzivně připravuje a většina z nich sází na velká očkovací centra.

V Praze by mělo vzniknout velkokapacitní očkovací centrum v hale O2 universum v pražské Libni. Na starosti ho bude mít pražská Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN), armáda povolá na pomoc vojáky. Magistrát připravil očkovací centrum v prostorách Městské polikliniky ve Spálené ulici, nyní se v Praze očkuje v nemocnicích.

Středočeské hejtmanství připravuje spuštění velkokapacitních očkovacích center, kde by denně mohlo být očkováno 500 až 600 lidí. Centra začnou fungovat v momentě, kdy bude mít kraj informace o dodání dostatečného počtu vakcín. Lokality už má kraj vytipované. Očkovací centrum má v plánu vybudovat například také automobilka Škoda Auto.

Jihočeský kraj plánuje vybudování sedmi center. Českobudějovické, které je v areálu Výstaviště, zahájilo zkušební provoz, do konce týdne by měla podle hejtmanství fungovat i centra v Písku v nemocnici a v Táboře (nejdřív v nemocnici, poté se přesune na táborský zimní stadion). Ve Strakonicích má být v městské tělocvičně, v Prachaticích v hotelu Park, v Českém Krumlově ve sportovní hale a v Jindřichově Hradci v objektu fakulty Vysoké školy ekonomické.

V Plzeňském kraji jsou očkovací centra zatím v krajských nemocnicích, působí také mobilní tým EUC Kliniky, který od pondělí očkuje seniory v plzeňských pobytových zařízeních.

I vedení Karlovarského kraje připravuje očkovací centra, v plánu jich je šest. Hlavní bude v KV aréně v Karlových Varech, kde je podle hejtmanství dostatečná kapacita i parkovací místa a dobrá dostupnost. Další lokality, například v Sokolově a Chebu, se zatím řeší, v úvahu připadají jak centra vybudovaná z kontejnerů, tak využívající stávajících budov.

V Ústeckém kraji je nyní 15 očkovacích center ve všech nemocnicích, fungují i mobilní očkovací týmy pro zajištění vakcinace v domovech pro seniory a očkuje také Státní zdravotní ústav v Ústí nad Labem. Chystají se také větší centra pro veřejnost, například v Děčíně by měla být dvě.

Liberecký kraj plánuje vybudování pěti velkých očkovacích center, největší vyroste v multifunkční Home Credit Areně v Liberci, kde budou schopni očkovat až 1200 lidí denně. Další centra by měla být v Kulturním domě Crystal v České Lípě, v jabloneckém Eurocentru a v nemocnicích v Semilech a Jilemnici.

V Královéhradeckém kraji by mělo vzniknout nejpozději na jaře nejméně pět očkovacích center mimo nemocnice. Největší z nich by mělo být v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, denně by tam mohlo dostat očkování 1000 až 1200 lidí. V Trutnově je mezi zvažovanými místy pro očkovací centrum zimní stadion, stejně jako v Jičíně, v Náchodě Hotel Beránek, v Rychnově nad Kněžnou společenské centrum.

Pardubický kraj chystá očkovací centra ve městech, v nichž sídlí jím zřizované nemocnice. První očkovací centrum se dokončuje v sále Jana Kašpara v krajském úřadě v Pardubicích, v Ústí nad Orlicí se bude očkovat ve zdravotnickém zařízení Galén, ve Svitavách by se mělo využívat multifunkční centrum Fabrika a v Chrudimi kulturní dům. Pouze v Litomyšli zřejmě očkování bude dál v areálu Litomyšlské nemocnice.

Kraj Vysočina chce očkovací centra v každém z pěti okresních měst. V Jihlavě by mohlo centrum vzniknout v Teniscentru, v Pelhřimově v kulturním domě Máj, v Havlíčkově Brodě, Třebíči a Žďáru nad Sázavou se zatím lokalita vybírá.

Jihomoravský kraj začal zkušební provoz očkovacího centra v záložní nemocnici na brněnském výstavišti, další centra mají vzniknout v každém okrese. V Kyjově by očkovací centrum mohlo vzniknout v bývalé budově Komerční banky, Břeclav vytipovala sál v takzvaném Domě školství, v Hodoníně je plánují umístit do prostor zimního stadionu. V Blansku se má očkovat v budově okresního soudu.

I Olomoucký kraj připravuje pro očkování veřejnosti očkovací centra mimo nemocnice. Takové centrum má být v každé obci s rozšířenou působností, v kraji jich je 13. Například v Olomouci zvažuje hejtmanství nabídku pavilonu Výstaviště Flora Olomouc.

Zlínský kraj nechce zřizovat velké očkovací centrum, ale nabízet více očkovacích míst. Chce co nejvíce spolupracovat s praktickými a dalšími lékaři. Zájem vybudovat ve svém areálu očkovací centrum pro zaměstnance a veřejnost projevil otrokovický výrobce pneumatik Continental Barum.

Moravskoslezský kraj chce pro očkování využít zejména poměrně hustou síť nemocnic, kterých je 17. Kromě nich hodlá využívat i ostatní zařízení jako zdravotní centra a polikliniky. Velkokapacitní očkovací centrum pak má vzniknout na výstavišti Černá louka v Ostravě, se zajištěním jeho provozu pomůže Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). Své zaměstnance jsou pak připraveny očkovat i velké firmy jako automobilka Hyundai v Nošovicích, těžební společnost OKD nebo hutní podnik Třinecké železárny.

(ste)