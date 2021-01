Viktor Orbán. FOTO - Wikimedia commons

Maďarsko 2020/21 aneb Svůj k svému

Autoritářský maďarský premiér Viktor Orbán po lednových násilných událostech v Kongresu USA na rozdíl od ostatních světových státníků neodsoudil Trumpovy extrémní příznivce a jen neurčitě varoval před veškerým »vměšováním se« do záležitostí USA.

Agentura AFP v této souvislosti připomněla, že Orbán patří v Evropské unii k Trumpovým příznivcům… »Nelíbí se nám, když nás soudí, a tak nesuďme jiné země,« prohlásil alibisticky Orbán ve svém pravidelném rozhlasovém rozhovoru. »Neměli bychom se vměšovat do toho, co se stalo v Americe, to jsou jejich záležitosti. Určitě se jim podaří problémy vyřešit,« řekl kontroverzní pravicový premiér, jehož politiku pravidelně kritizují mezinárodní instituce za útoky na právní stát.

Ještě v době před americkými prezidentskými volbami Orbán přitom ujišťoval, že Trumpovo znovuzvolení do Bílého domu by bylo »nejlepším řešením pro střední Evropu«. A chlubil se, že jej telefonát od tehdejšího (dnes končícího) amerického prezidenta zastihl zrovna ve chvilce, kdy byl zaneprázdněn v kuchyni, napsala AFP.

Biden komunistou?

Provládní Orbánova média v Maďarsku zároveň vykreslovala Trumpova demokratického soupeře Joe Bidena jako »komunistu« a »marxistu«. Opakovala rovněž Trumpova nijak nepodložená nařčení o zfalšování výsledků voleb. Server Origo pak ohledně násilností na Kapitolu zkritizoval »naprostý chaos za Bidenova prezidentství po skandálních volbách«. Středově orientovaný demokrat Biden se přitom funkce ujme až po složení přísahy právě dnes.

Plošným odmítáním uprchlíků, averzí vůči opozici a sklonem k falešným zprávám (fake news) sdílí Orbán s Trumpem stejný styl vládnutí, napsala agentura. Trump pak v minulosti takto hoaxoidně ocenil maďarského premiéra jako »vůdce respektovaného v celé Evropě« a pochválil jej za to, že odvádí dobrou práci. To ovšem před časem tvrdil třeba i o vůdci KLDR Kim Čong-unovi.

V dobách, kdy Biden býval viceprezidentem Baracka Obamy, čelil podle ČTK Orbán pravidelně kritice za útoky proti svobodě médií, nezávislosti justice a občanské společnosti, připomněla AFP. Odtud tedy plynou logické Orbánovy preference. Pravdu o svém vládnutí slýchá totiž nerad od kohokoli. I od Evropské komise!

