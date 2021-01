Ilustrační FOTO - Pixabay

Kvůli mutaci si do léta neoddechneme

Pandemie nemoci COVID-19 zdaleka není u konce, Německo i Evropu čekají možná až tři další měsíce, které budou patřit k těm nejsložitějším. V rozhovoru se zahraničními novináři to prohlásil německý soc. dem. poslanec a epidemiolog Karl Lauterbach, který v Německu podporuje tvrdá protiepidemická opatření.

Velké obavy má Lauterbach z nových mutací koronaviru, které si podle něj v Evropě zřejmě vynutí novou uzavírku hranic. »Díky karanténě v předchozích dvou měsících jsme v situaci, kdy počet nových případů klesá, reprodukční číslo je pod hodnotou jedné, takže šíření máme pod kontrolou,« řekl. »Na druhé straně jsme ale ohroženi mutací B117, která už byla na území Německa zjištěna,« uvedl k tzv. britské variantě koronaviru. Karanténa byla v SRN prodloužena o další měsíc.

Současná opatření podle Lauterbacha dokážou sice šíření starších variant koronaviru brzdit, nové mutace jsou ale dále schopné se přenášet. »Sám se proto vyslovuji pro zpřísnění uzávěry,« varoval.

»Jsem přesvědčen o tom, že nadcházející dva až tři měsíce i kvůli mutacím mohou být vůbec ty nejhorší z celé pandemie,« varoval.

Řešení Lauterbach vidí v proočkování populace. Varuje ale před zavedením povinného očkování, neboť by to poškodilo důvěru obyvatel. Za problém navíc nepovažuje jen malý zájem o očkování, ale všeobecný nedostatek vakcinační látky.

Očkovací pasy

Státy Evropské unie by před letní turistickou sezónou mohly zavést společné očkovací certifikáty, které by usnadnily cestování v rámci schengenského prostoru. O využívání těchto tzv. očkovacích pasů v pondělí debatovali unijní ministři pro evropské záležitosti. Podle portugalského předsednictví EU mezi zeměmi ale převládá názor, že je nejprve potřeba pokročit v očkování a také zajistit, aby nebyli diskriminováni neočkovaní lidé. Právě místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič po jednání s ministry prohlásil, že evropské očkovací osvědčení by mohlo rozšířit možnosti cestování, nesmí však vést k diskriminaci lidí, kteří se nemohou nebo nechtějí nechat očkovat.

»Musíme pokračovat v debatě… Je tu stále mnoho věcí, které vyžadují vyjasnění,« řekla po jednání novinářům portugalská státní tajemnice pro evropské záležitosti Ana Paula Zacariasová. Podle ní musí být nejprve jasné, zda očkovaní lidé nemohou COVID-19 přenášet na druhé nebo zda vakcíny chrání před všemi mutacemi viru. Podobně se k věci podle ČTK zatím staví i Světová zdravotnická organizace (WHO).

Sobecký Izrael

Ta v pondělí vyjádřila obavy nad nerovnou distribucí vakcín v Izraeli a Palestině. Zatímco Izrael od konce loňského roku naočkoval 20 % populace, vakcinace Palestinců na okupovaných územích dosud nezačala.

Lidskoprávní skupiny se domnívají, že Izrael má jako okupační mocnost povinnost poskytnout vakcíny Palestincům na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy. Jeruzalém však namítá, že žádnou takovou povinnost nemá, a že prioritou jsou izraelští občané.

Nicméně ani rychlé očkování v Izraeli nepomáhá. Média informovala, že tam po neděli zaznamenali poprvé od počátku pandemie přes 10 000 nových případů koronavirové nákazy a poprvé za více než tři měsíce překročil podíl pozitivních testů 10 %.

Navíc podle televizní stanice Channel 12 může rychlé šíření britské mutace koronaviru způsobit v březnu či dubnu v Izraeli čtvrtou vlnu epidemie. Podle této prognózy i relativně malý počet lidí z rizikových skupin, kteří nebudou očkováni (protože nemůžou být či odmítnou), může stovkami vážně nemocných pacientů způsobit velkou zátěž místním nemocnicím.

(rom)