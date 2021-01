»Hybridní« triumf a hrozby, z nichž mrazí

Včerejší inaugurací skončil střet o Bílý dům. Zbořil i zdánlivě betonové konstanty. Zneplatnil právě ty, o nichž je katechismus pátých kolon. Hulákat o volebních podvodech bývalo jejich zadáním. Provokovaly svévolné »sankce«. Svržení legálně zvolených vlád. A klidně i nálety na země, které »hybridní« tlak ustály. Teď je však v podezření, že zfixloval volby, sám »ředitel zeměkoule«. A vrchním žalobcem - končící americký prezident. »Deep state« ho nechal odpojit i ze sociálních sítí. Televize ho vypínaly uprostřed projevu. Pokrytci »svobody slova« nadšeně aplaudovali. Dějištěm »barevných revolucí« bývaly země, kde sídlí americká ambasáda. Poslední v řadě vyhrála dostihy o trůn, vládnoucí Americe.

»Hybridní« převraty vábí na ráj demokracie a prosperity. Nadělují pravý opak. Žalostný pahýl občanských práv. Pád do ještě větší mizérie. Moc do rukou »jestřábů«, z nichž mrazí. Kdo nemá hlavu v písku, zná tucty důvodů, proč to hrozí i teď. Marxista by si v Bílém domě přál Bernieho Sanderse. Se zákulisními kmotry prohrál i on. Tentokrát museli švindlovat ještě víc než minule. Pak už to bylo o »menším zlu«. Trumpova »America first« chtěla obnovit její industriální sílu. Cílem Bidenovy party je navýšit rentu z okolního světa. Bude ji dolovat i z Evropy, nás nevyjímaje. Trump chtěl z válek, které zdědil, vycouvat. Teď nás agrese za »změnu režimu« minou jen zázrakem. Nejen ty »hybridní«, ale i páchnoucí krví a střelným prachem.

Nadšením říjí i pátá kolona, dotovaná nad Vltavou. Českou republiku nečeká nic voňavého. Tlak nakupovat ještě víc cizích zbraní. Dotovat hlavně zaoceánské zbrojaře. Nechybět v žádné špíně, demontující mezinárodní právo. Vytáhnout do boje, kdykoli nám to písknou zvenčí. Hecovat animozitu k Rusku a Číně. Pálit jim na čelo prolhané »obrazy nepřítele«. Harašit zbraněmi na hranicích země, která nás zbavila nacistické genocidy. Škodit si »sankcemi« i tam, kde leží naše tradiční trhy. V cizím zájmu ohrožovat i vlastní energetickou bezpečnost. Ke škodě věci by to bylo i za klidnějších vod. Teď nás však tísní COVID-19 - a ekonomická krize, nevídaná už devadesát let. Na křižovatku, jakou až dosud nezažila, to strká i českou politiku. Národní zájem bude na ráně ještě víc. A tím víc na očích i všichni, kdo po něm šlapou z vůle cizích principálů.

Levici, která se neprodala, nečeká žádný med. Tím dřív musí spojit síly se všemi skutečnými vlastenci. Zpřehlednit lidem, co nám hrozí - a kudy z té pasti ven. »Deep state« zaskočil už i odpor v Americe. Na to, že dneškem nekončí, se dá vzít jed. Nová vteřina dějin to nemá na věčné časy. Pokud to nevzdáme, tím silnější budeme už v té příští.

Josef SKÁLA