Další dnešní bodující

»Ať si říká, kdo co chce, znovu se utvrzuji v tom, že nechci, aby tu někdy vládla komunistická strana. Oni dnes tvrdí, že jsou jiní, ale nevěřím jim. Omlouvají zločiny komunismu a snaží se je bagatelizovat. A to není dobře, protože zlo se musí přesně pojmenovat…« sdělil nám při svém »rozjímání« v příloze Magazín, kterou jsme my čtenáři Haló novin dostali souběžně s listem, herec Pavel Batěk. Chápu, že každé takové prohlášení znamená v dnešní době body pro jejich vyslovovatele.

Dnes je moderní útočit na komunisty. Proto denně můžeme na obrazovkách, především z České televize, uvidět něco, co neznalého diváka popudí proti socialismu, ne komunismu, to je věcný nesmysl, a proti těm, kteří stále hlásají myšlenky, že »lidé by měli být odměňováni podle práce, a nikoli podle majetku«, měli by si být sociálně rovni a nikdo by neměl mít právo vykořisťovat toho druhého. Ostatně nejde o výmysl komunistů, ale o všelidské přání, které má snad v podvědomí každý.

Herec Batěk z předlistopadové minulosti si pamatuje málo. Bylo mu čtrnáct, když došlo k politické a sociální změně, kdy majetek všech v hodnotě více než dvou bilionů se přesunul do kapes připravených jednotlivců a skupin či přímo do zahraničí.

Je tomu už více než třicet let, kdy stejně jako on mnozí jiní herci a televizní tvůrci se chytají každého problému z minulosti, aby z něj udělali kauzu a ukázali, jak hrozné to bylo žít v oné době. Nejlépe by bylo zakázat filmy z »předlistopadu«, protože ukazují, jak jsme skutečně žili, uložit je hluboko do skutečných trezorů. Přitom tehdy natáčel či prezentoval se pěknými rolemi leckdo, nebojím se říci skoro každý, jak si můžeme připomenout v Hanzlíkových rozhovorech na ČT. Vlastně každý, kdo dnes mluví o své diskriminaci ze strany »komunismu« a komunistů, včetně Svěráka či třeba herce Jana Hrušínského.

Právě ti ostrakizovaní komunisté, na rozdíl od členů druhých politických stran, které se samy nazvaly demokratickými, za uplynulých více než třicet let nejsou svázáni s nějakou zločinnou či úplatkářskou kauzou, s »čistýma rukama« sloužili a slouží jako zastupitelé či radní, anebo dokonce starostové voličům. Excesy z padesátých let odsoudili a omluvili se za ně, stejně jako za jiné chyby a neuváženosti, i když se na nich sami nemohli podílet, a to na rozdíl od »demokratů« hlásících se k tradicím předmnichovských »demokratických« stran, kteří tehdy nechali střílet do demonstrantů volajících po práci a lepších životních podmínkách a poté prodali republiku – viz Beran a jeho agrární strana.

Namístě je proto otázka: Proč dnes, po více než třiceti letech od Listopadu, se zvyšují útoky na komunisty a socialismus? Protože rovnost mezi lidmi je stále přitažlivá a zvláště dnes, kdy jsme ohroženi novým nebezpečím, nemocí, která se týká každého z nás a přináší nové sociální problémy. A vůbec nejde o to, jestli nositeli myšlenky sociální rovnosti budou nakonec komunisté nebo někdo jiný.

Jaroslav KOJZAR