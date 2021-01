»A nezapomeň, že pocházíš z bídy«

Tak to jsou slova mého dědy, pronesená okolo roku 1985, abych si uvědomil, že se nemám nad nikoho povyšovat, ani se před nikým hrbit. A tato slova platí pro českou populaci dodnes, jen si to dnes mnozí nechtějí přiznat. Proč zrovna tohle téma? Pojďte se mnou dál…

Dle výsledků sběrů dat Českého statistického úřadu pracuje naprostá většina obyvatel v produktivním věku v dělnických profesích, stejně tak tomu je i u dnešních poživatelů starobních penzí z pohledu jejich profesí, které v produktivním věku vykonávali. Jedná se tudíž o většinovou část české populace, která má také právo volební, a tudíž by tato většina měla být fyzicky účastna ve všech typech volených zastupitelstev, Poslanecké sněmovně i Senátu Parlamentu ČR. A jejich názorový proud a zájmy by měly mít většinovou váhu. Skutečnost je však jiná. Jaká? Jdeme dál…

V roce 2017 bylo do Sněmovny zvoleno 200 poslanců, z nichž se dá říci možná pouze asi o desítce, že by snad mohli pocházet z této většinové skupiny, tudíž zastoupení zcela mizivé. Zato právníků, inženýrů, učitelů, lékařů a podnikatelů je tam naprostá většina. Čí zájmy tam tedy hájí a jak využívají podněty »sprosté lůzy dělnické«, je vidět na každém jednání Sněmovny. Jsou dávno většinově odpojení od reality života oné »sprosté lůzy dělnické«, která je tam navolila. Sypou pozlátko sobě, lékařům, učitelům, soudcům, podnikatelům a jiným vedoucím loupežníkům, předvolebně i důchodcům, ale když jde o dělnické loupežníky, dělají vše pro to, aby na »sprostou lůzu dělnickou« nezbyly ani ty pověstné mrazíkovské měďáky.

Zastupitelská demokracie v ČR tudíž naprosto neodpovídá společenskému složení obyvatelstva. Ne že by vhodní lidé nebyli k dispozici, ale současné strany a hnutí je na přední místa kandidátek nepustí. Argumentuje se hlavně tím, že »jsou buď mladí a blbí, nebo staří a neperspektivní, nebo nic neumějí a ničemu nerozumějí«. V historii od vniku ČSR tomu však bývalo jinak, proto se tehdy, převážně po druhé světové válce, tolik nepolitikařilo, ale zejména se používal zdravý rozum. Je čas na změnu celým politickým spektrem.

Na závěr použiji příměr slov Bohuše Záhorského z filmu Náš dědek Josef: »Celej život sem dřel na panským, třel bídu, a musel přijít truhlář, aby mně dali penzi.«

Josef BOHATEC