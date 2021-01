Navalnyj. Mučedník, hrdina, nebo loutka?

Minulou neděli 17. ledna, krátce po příletu z Berlína na moskevské letiště Šeremetěvo, byl ruský opoziční politik Alexej Navalnyj zadržen přímo na letišti při průchodu pasovou kontrolou. Informaci z letiště potvrdila agentuře Interfax ruská vězeňská služba (FSIN). O tom, že Navalnému hrozí po návratu do Ruska okamžité zatčení, informovala ruská vězeňská služba také předem už ve čtvrtek. Důvodem má být, že Navalnyj se nedostavil v Moskvě na povinnou kontrolu v souvislosti s podmíněným trestem za zpronevěru, který si odpykával. Agentuře Reuters dříve jeden z právních obhájců známého kritika Kremlu sdělil, že jeho klientovi hrozí po návratu do vlasti až 3,5 roku vězení.

Sám vyléčený Navalnyj před časem uvedl, že má důkazy o tom, že prezident Putin dal osobně rozkaz, aby ho otrávili. Buď Putina spec-služba neposlouchá, nebo jsou to čučkaři. Je to paradox, když na jednu stranu Američané tvrdí, že se Rusko podílí na dosazování jejich prezidenta do funkce, a na druhou stranu nedokážou otrávit jednoho Navalného, Skripala s dcerou.

Že by to bylo nějak jinak? Čí je to vlastně hra? Je Navalnyj agent západních služeb, které si ho hýčkají tak, jako liberální odnož naší Státní bezpečnosti Václava Havla před rokem 1989? Je Navalnyj hrdina? Nu, dobré by to bylo, ale to se nějak příliš nedaří. Je Navalnyj loutka? Tohle je tak okaté, že to musí vidět snad i slepý. Stačí, když si dá pět, možná šest dohromady.

Ano, Alexej Navalnyj jako mučedník, to se hodí! Co na tom, že rozkrádal státní podnik. Co na tom, že byl odsouzen. Důležité je, že ho sám velký Vladimir Vladimirovič Putin zavře a Západ bude moci Rusko, potažmo V. V. Putina, vydírat na úrovni boje za lidská práva.

Je celá řada možných scénářů této hry. Ale dnes už je evidentní, že to zpravodajská hra je! Jen by mě ještě zajímalo, jakou roli v tom hraje německá tajná služba. Investovala totiž do A. Navalného opravdu hodně, dokonce ho navštívila sama kancléřka Angela Merkelová, což bez souhlasu tajných služeb není možné.

Zpravodajská hra má s největší pravděpodobností aktivovat ve výsledku ještě více, pátou kolonu. Určitě je tam promyšleno mnohem více faktorů. Tajné služby to totiž jinak nedělají. Myslím, že se to ale brzo dozvíme. Je to seriál na pokračování.

Roman BLAŠKO