Mexiko odmítá stíhat generála bez důkazů

Mexiko nebude trestně stíhat bývalého ministra obrany Salvadora Cienfuegose, který loni čelil v USA obvinění z obchodu s drogami a z praní špinavých peněz.

Mexická prokuratura minulý čtvrtek oznámila, že není dostatečně prokázáno, že by měl Cienfuegos vazby na drogový kartel. Informovala o tom agentura AP. Cienfuegos byl mexickým ministrem obrany od prosince 2012 do listopadu 2018. Loni v říjnu byl zatčen v USA kvůli údajné spolupráci s mexickým drogovým kartelem, který dodával drogy do Spojených států. V listopadu ale americká prokuratura překvapivě obvinění stáhla po dohodě s mexickou prokuraturou, která slíbila, že sama zahájí exministrovo vyšetřování. Dvaasedmdesátiletý Cienfuegos se pak vrátil domů, kde pobýval na svobodě.

Bývalý ministr obrany generál Salvador Cienfuegos. FOTO - Wikimedia commons

Minulý čtvrtek mexická prokuratura uvedla, že exministra stíhat nebude. Po analýze důkazů, jež dostala od amerických úřadů a od Cienfuegose, totiž došla k závěru, že generál neměl napojení na žádnou zločineckou skupinu. Američtí vyšetřovatelé sledovali Cienfuegose sedm let.

Podporu rozhodnutí mexické prokuratury vyjádřil mexický prezident López Obrador. Ten také kritizoval počínání amerických úřadů. »Proč vedou vyšetřování tímto způsobem? Bez opory a bez důkazů,« uvedl prezident. Podle něj byl případ útokem na reputaci Mexika a mohl být politicky motivovaný. López Obrador dlouhodobě kritizuje působení amerických protidrogových vyšetřovatelů v Mexiku. Mexický parlament projednává zákon, který pravomoci amerických vyšetřovatelů omezí a zbaví je diplomatické imunity.

Podle amerických expertů oslovených agenturou AP není rozhodnutí mexické prokuratury překvapivé. »Bylo už předem jasné, že mexická justice nebude pokračovat ve stíhání generála Cienfuegose,« uvedl bývalý šéf mezinárodních operací americké Agentury pro potírání narkotik (DEA) Mike Vigil. Podle něj je rozhodnutí prý velkou skvrnou na pověsti mexické justice.

Cienfuegos jako šéf rezortu obrany vedl i boj s drogovými kartely v Mexiku. Podle americké prokuratury ale za peníze chránil jeden z kartelů, který tak mohl beztrestně operovat v Mexiku a dodávat drogy do Spojených států. Cienfuegos, přezdívaný vyšetřovateli Kmotr, mimo jiné prý směroval operace bezpečnostních složek proti konkurenčním kartelům a členy chráněného gangu varoval před chystanými operacemi. Podle dohadů mexických médií spolupracoval s frakcí kartelu bratrů Beltránových Leyvaových.

Podle některých médií měla z trestního stíhání Cienfuegose v USA obavy řada mexických armádních i politických činitelů. Boj s drogovými kartely vedou mexické vlády řadu let a místní policie i armáda si vysloužily mnohá obvinění z korupce i kritiku za »nestandardní« zásahy.

Loni v listopadu mexická prokuratura zažádala o vydání dalšího mexického exministra, který je v americkém vězení. Genaro García Luna vedl od prosince 2006 do listopadu 2012 ministerstvo vnitřní bezpečnosti a v USA byl zatčen koncem roku 2019 kvůli obvinění ze spolupráce s drogovým kartelem Sinaloa.

(čtk)