Ilustrační FOTO - Pixabay

Kvóty na české potraviny schváleny

Prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních by měly od příštího roku prodávat minimálně 55 procent vybraných potravin z české produkce. V rámci novely zákona o potravinách o tom rozhodla Sněmovna. Předloha nyní míří k projednání do Senátu.

Osm zemí EU přitom varovalo ČR, aby kvóty na podíl českých potravin v obchodech nezaváděla. Šlo by podle nich o diskriminaci zahraničních výrobků. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) však vyzval poslance, aby byli trochu nacionalisty, pokud jde o české potraviny. »Abych to trošku odlehčil, podívejte se, když si dáváte kávu tady ve Sněmovně, jaké tam lijete mléko. Všichni tam lijete německé mléko. Takže ten zákon je potřeba,« řekl.

Před zavedením kvót varovali poslance zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Návrh naopak podporuje Agrární komora ČR. Podle ní se sortiment nesníží a nenavýší cena pro konečného spotřebitele.

Komunisté se zavedením povinného podílu potravin českého původu v obchodech souhlasí. »Je to v podstatě modifikovaný návrh, který já předkládám od roku 1997,« řekl novinářům předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik.

Pavel Kováčik (KSČM).

Kvóta se nebude týkat maloobchodních prodejen do 400 metrů čtverečních a specializovaných prodejen. Přesnou definici specializované prodejny by mělo určit ministerstvo zemědělství. Kvóty se mají týkat potravin, které se dají v ČR vyprodukovat. V mnoha případech v nich ale ČR není soběstačná, jde například o květák, brokolici, jahody nebo vepřové maso.

Od příštího roku má povinná minimální kvóta činit 55 procent. Má postupně růst až na 73 procent v roce 2028. Zastánci kvót argumentují například tím, že i koronavirová krize ukázala, že je žádoucí, aby ČR byla soběstačnější v produkci potravin, které místní zemědělci dokážou vyrobit za stejných či nižších nákladů jako ti zahraniční.

Pokuty za prodej potravin dvojí kvality

Novela také předpokládá, že za prodej potravin dvojí kvality, tedy zaměnitelných s výrobky v jiných státech EU, ale s jiným složením, bude hrozit pokuta až 50 milionů korun. Původní vládní návrh ale poslanci zmírnili tak, že bude muset jít o podstatně odlišné složení nebo vlastnosti. Výjimky budou muset být odůvodněny a spotřebitel o nich bude muset být informován.

Poslanci přijali také pozměňovací návrh trojice poslanců ANO Jaroslava Faltýnka, Josefa Kotta a Davida Pražáka, který umožní veřejným zadavatelům v zadávacím řízení zvýhodnit tuzemské potraviny. Veřejní zadavatelé budou moci stanovit jako podmínku účasti v řízení na dodávku potravin například místní nebo regionální potraviny z krátkého dodavatelského řetězce. Zvýhodnění v zakázkách se bude týkat i potravin z ekologického zemědělství.

Nově také na návrh Jana Birkeho (ČSSD) přejde dozor nad stravovacími provozy v takzvaném otevřeném typu stravování, tedy hlavně restauracemi, kavárnami nebo třeba cukrárnami, z hygienických stanic na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Tento návrh odmítl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Bude to podle něj znamenat nižší ochranu veřejného zdraví před nákazami z jídla, kde je zdrojem nákazy člověk, a ne potravina. Ztížilo by to navíc přijímání protiepidemických opatření.

Toman označil Blatného slova za zbytečné strašení a nemluvení pravdy. Argumentoval například tím, že zákon na ochranu veřejného zdraví nebude dotčen. Potravinářská inspekce podle něj může také kontrolovat zdravotní způsobilost pracovníků.

Také podle Kováčika jde o hluboké nedorozumění. »Kompetence hygienicko-epidemiologické jsou nedotčeny a zejména v současné době kapacita pracovníků hygieny je hluboce přetížena. A hlavně, ten proces se týká toho, než se z potraviny nebo ze suroviny stane pokrm,« uvedl.

Pro převod se vyslovil i bývalý ministr zemědělství Petr Bendl (ODS). Bude to podle něj znamenat ulehčení pro podnikatelský sektor, který bude potřebovat o něco méně razítek, ale bude muset stejně dodržovat přísná hygienická pravidla.

(jad)