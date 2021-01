Ilustrační FOTO - Pixabay

Hamáček: Rozvolnit nemůžeme

V ČR musí podle předsedy Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) pokračovat stávající opatření proti nemoci COVID-19. Řekl to po jednání ÚKŠ.

»Údaje naznačují, že bychom měli být za vrcholem epidemie, ale skoro 10 000 případů denně je stále velmi vysoké číslo,« uvedl. Nemocnice podle něj zůstávají pod tlakem a prioritou musí být je vyprázdnit. Proto musí dál platit stávající opatření, která odpovídají nejpřísnějšímu pátému stupni protiepidemického systému PES.

»Při jejich pokračování se ovšem neobejdeme bez nouzového stavu. Proto věřím, že ve Sněmovně zvítězí zdravý rozum,« řekl Hamáček. Vláda žádá poslance o dalších 30 dní nouzového stavu.

Opozice v úterý kritizovala, že Sněmovna nedostala novelu krizových předpisů, podle které by místo nouzového stavu bylo možné při pandemii využívat mírnější stav nebezpečí. Hamáček řekl, že předpis zdržela řada výhrad ostatních resortů v připomínkovém řízení. »Snažíme se to urychlit na maximum. Věřím, že v horizontu několika týdnů to bude celé hotové,« uvedl. Předpis by schválila vláda a předala poslancům. Hamáček by uvítal větší vstřícnost dalších ministerstev u tak prioritní záležitosti, na připomínky ale mají právo, doplnil.

Hamáček minulý týden prezentoval návrh, podle kterého by se mohla při očkování proti COVID-19 využít částečně volební infrastruktura. Nápadu se stále nevzdal. »Dohodli jsme se s panem ministrem zdravotnictví, že připravíme pilotní projekt,« řekl Hamáček. Mohl by se podle něj týkat Moravskoslezského kraje. Pro případ, že by bylo vhodné volební místnosti při očkování využít, rozpracují hasiči svůj plán až na okresní úroveň, dodal.

Hamáček se vrátil i k problému přeplněných krematorií, o němž se široce diskutovalo v minulých dnech. Podle něj byl již vyřešen.

»Krematoria v ČR v současnosti pracují pod svou celkovou maximální kapacitou a epidemii zvládají,« uvedl Hamáček. Pomohlo podle něj uvolnění emisních limitů a zákaz dovozu těl ke spalování ze zahraničí. Snížil se také tlak na nejzatíženější zařízení, kterým bylo v prvních lednových dnech krematorium v Ostravě. Fungovat začal i dispečink, který v případě přetížení některých lokalit zajistí převoz nebožtíků ke spálení do jiného kraje, uvedl.

Hamáček též po zasedání štábu informoval o rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, že při maximálním využití on-line formulářů a za velmi přísných podmínek se může i za epidemie v březnu až květnu odehrát tradiční sčítání lidu. Ministerstvo prý požádal o posouzení 11 000 komisařů, zejména z řad zaměstnanců České pošty, kteří se mají na sčítání podílet.

Podle odhadu ČSÚ z loňského srpna by při sčítání mohlo až 60 procent lidí využít možnost vyplnit formulář přes internet. Vzhledem k současné situaci úřad předpokládá, že zájem bude větší. Důraz na online formu bude klást i při komunikační kampani celého projektu. Potíž je, že nejméně využívají internet koronavirem nejzranitelnější skupiny, tedy především nejstarší senioři. Proto bude podle Hamáčka nutné klást velký důraz na ochranné prostředky sčítacích komisařů.

Pošta má mít na starosti tisk, distribuci a zpracování papírových formulářů. Rozpočet projektu je 2,1 miliardy korun. Minulý cenzus vyšel na 2,27 miliardy korun. Prostřednictvím formulářů budou statistici zjišťovat jména a příjmení lidí, druh a číslo dokladu jejich totožnosti, datum narození a pohlaví, místo pobytu, národnost, mateřský jazyk, dosažené vzdělání, počet dětí, povolání nebo dojíždění do zaměstnání, způsob bydlení, velikost bytu, připojení na plyn a vodovod, způsob vytápění nebo složení domácnosti, tedy seznam osob v bytě a vztahy mezi nimi. Nadále budou moci lidé dobrovolně uvádět i to, zda se hlásí k nějaké náboženské víře.

(ste)