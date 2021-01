Voliči při parlamentních volbách v Kazachstánu měli veškerý servis. Stejně jako členové okrskových komisí oddělení plexiskly.

Po letech na volbách v Kazachstánu

Po devíti letech jsem dostal možnost vrátit se coby mezinárodní pozorovatel parlamentních voleb do Astany, vlastně nově už Nur-Sultanu, moderní metropole moderní euroasijské mocnosti, kterou doslova ze země vydupal zakladatel a první prezident Republiky Kazachstán Nursultan Abiševič Nazarbajev, dnes předseda nejsilnější strany a Rady národní bezpečnosti.

A konstatovat mohu jediné. Od roku 2012 se neproměnila jen Astana (dnes Nur-Sultan, kdysi také Akmola či Celinograd), proměnily se i ty parlamentní volby. Jinak – lépe a bezpečněji - vypadaly volební místnosti, jinak - daleko luxusněji - vypadalo tiskové centrum, jinak vypadal i servis organizátorů, kteří se o bezmála 400 zahraničních pozorovatelů (v naší skupině jich bylo kolem padesátky) starali. Tím hlavním důvodem změn ovšem nebyl nějaký přirozený vývoj, byl jím »strašák« zvaný COVID-19. A to navzdory faktu, že v Kazachstánu měli zatím jen jedinou vlnu této pandemie, v létě 2020. Od té doby tu virus lidi po desítkách, natož po stovkách, nekosí, lidé žijí a pracují vcelku normálně, skoro jako před pandemií.

Plus všudypřítomné teploměry

I když všechna bezpečnostní opatření (roušky přes ústa a nos, metrové až dvoumetrové rozestupy i neustálé dezinfikování rukou) se tu stále musí dodržovat, na mnoha místech k nim ještě na rozdíl od ČR musíme připočíst nabízené rukavice a měření teploty. Mají tu na to nejen teploměry v rukou ochranky, ale i moderní robotické samoobslužné přístroje. A připočítat je třeba i celou řadu přetrvávajících uzávěr (smůlu mají diváci sportovních klání, ne tak ale už divadel či muzeí, a v takovém obchodním centru překvapivě spíš pásky se zákazem vstupu najdete u dětských atrakcí - než kdekoli jinde. Třeba tzv. salóny krásy jsou otevřené a nakupovat se dá také prakticky vše).

Ne že by s dodržováním opatření nebyl zhruba podobný počet lidí jako u nás na štíru – je, ale přece jen, vzhledem k aktuální situaci, nad tím lze u Kazachů přimhouřit oko.

Nabljudatěli

No a volby samotné vedle oceněníhodné vysoké úrovně organizace hlasování v době pandemie? Zatímco my novináři jsme měli vedle návštěvy několika »obyčejných« okrsků možnost čekat v Paláci žactva na prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva, otec zakladatel a lídr dominantní strany Nur Otan (Světlo vlasti) Nazarbajev volil v úchvatné budově Astana Opery. Jeho volební akt přišel »zkontrolovat« první místopředseda PS PČR a předseda skupiny přátel Kazachstán-ČR v rámci stálé delegace meziparlamentní unie (nejstarší formy meziparlamentní spolupráce) Vojtěch Filip. Haló novinám prozradil, že ho zaujal stále se rozvíjející institut místních pozorovatelů voleb (tzv. nabljudatělov), kteří mají ve volebních místnostech určený samostatně oddělený prostor, v němž mohou na volby dohlížet po celou dobu jejich konání. A jde o zástupce nejen politických stran, ale i občanské veřejnosti. »Doporučuji něco podobného zavést i u nás, protože náš volební systém je příliš administrativní. Ten kazachstánský podléhá větší občanské kontrole, což je jedině dobře,« zhodnotil Filip.

Výsledky

Výsledky jsme už nabízeli v aktuální zprávě přímo z Nur-Sultanu. Světlo vlasti znovu dominovalo se 71 % hlasů, byť před pěti lety bralo dokonce 82 %. Sedmiprocentní hranici pro vstup do dolní komory zákonodárného sboru, Mažilisu, překročila ještě liberální Světlá cesta (Demokratická strana Kazachstánu Ak žol), kterou podpořilo na 11 % hlasujících voličů, a komunistická Lidová stranu Kazachstánu, která dostala při 63% účasti 9,1 % hlasů.

Vojtěch Filip měl jako lídr pozorovatelů z ČR vlastní tiskovou konferenci v Hotelu Hilton.

Volby provázely jen malé protesty. Například v největším městě Almaty (někdejší metropoli) se sešlo několik desítek přívrženců opozice. Západní agentury přesto mluví o absenci reálného politického soutěžení, která prý tlumí naděje na politické reformy. Ale současně podle Reuters napomáhá ke stabilitě, která již umožnila zemi s přibližně 19 miliony obyvatel přilákat zahraniční investice v řádu stovek miliard dolarů nejen do energetického a těžebního sektoru.

Pokusem o modernizaci se pro změnu podle ČTK jeví zavedení kvót na ženy a mladé lidi do 29 let na kandidátkách soutěžících stran. Pozorovatelská mise OBSE, jejíž součástí byli v západním Kazachstánu i dva mladí čeští studenti upozorňující na výrazné rozdíly v sociální oblasti mezi velkými městy a venkovem, ve svém hodnocení voleb uvedla, že byly dobře připravené, ale chyběla jim prý transparentnost.

Ano, kandidovalo jen pět z deseti stran, ale právě to Filip chápe jako pozitivní jev, projev stabilizace politické scény, která napomáhá i stabilitě Kazachstánu jako takového. Není to přitom samozřejmost – stačí, když se podíváte ke středoasijským sousedům deváté největší země světa. Filip měl možnost hovořit s mnoha voliči a ti byli všichni velmi otevření, ujistili předsedu ÚV KSČM, že na volby vyloženě čekali. A po 16 letech, co sleduje vývoj v Kazachstánu, Filip vnímá i stále silnější uvědomění voličů, hrdost na svou zemi. Ale ne v nějakém negativním nacionalistickém smyslu slova, naopak ve smyslu uvědomění si nového státního útvaru, akcentace státní příslušnosti. Podobné dojmy coby pozorovatel voleb získal například i palestinský velvyslanec, který také místopředsedu naší Sněmovny doprovázel.

Staronoví lídři

Prezident Tokajev před týdnem znovu jmenoval Askara Mamina předsedou vlády a nově zvolená dolní komora parlamentu toto jmenování podpořila.

»Dobře chápe cíle, které stojí před námi,« vysvětlil Tokajev jmenování staronového premiéra. »Vláda účinně uskutečňovala protikrizový plán. Nepřipustila růst nezaměstnanosti ani výrazný pokles příjmů obyvatelstva. Její opatření byla vcelku efektivní,« dodala hlava státu podle serveru nur.kz.

Dolní komora také znovu zvolila za svého předsedu Nurlana Nigmatulina, dalšího blízkého Nazarbajevova spojence.

Brífink

O den dříve, ve čtvrtek 14. ledna, tedy ještě během našeho pobytu v Nur-Sultanu, se na Velvyslanectví Republiky Kazachstán v ČR uskutečnil on-line povolební brífink s účastí českých odborníků a zástupců médií. Bylo zajímavé poprvé během takové videokonference stát na druhé straně, v centru dění.

Účastníci videokonference byli informováni o výsledcích hlasování, o volební legislativě Kazachstánu, zúčastněných politických stranách a také právě o hodnocení mezinárodních pozorovatelů a zástupců zahraničních médií. Kazachstánští diplomaté označili za nezbytná opatření přijatá vládou Republiky Kazachstán k zajištění bezpečnosti všech účastníků volebního procesu.

A například šéfredaktor Pražských novin Aleš Flitcher během našeho on-line povídání zdůraznil na rozdíl od OBSE, že zvlášť na něj udělala dojem právě i samotná volební kampaň, konkrétně systém primárek - zavedený zde vůbec poprvé v politickém boji…

Roman JANOUCH

FOTO – autor