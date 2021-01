Ohlas na článek

Naprosto souhlasím s autorkou článku Mé doporučení ze Staroměstského náměstí Taťánou Jirousovou (Haló noviny, 12. 1. 2021). Nejde jen o rozestupy, ale i o osobní ochranu. A já bych přál, zejména panu Klausovi, aby dostal vir té nejvyšší kvality. Ne, nemyslím to ironicky, ale fakticky. On ekonom, prognostik, se takto chová?

Po dnes již třetí vlně možná budou další, logicky bude následovat ekonomická krize. A už nyní ekonomové varují. Jde o konec služeb a začne rekvalifikace a robotizace společnosti. Ale stát na to není připraven! To znamená, že bude muset vyčlenit prostředky na tyto činnosti. Ale otázka je, kde na to vezme. Přitom se rozpočet letos bude muset upravovat. Čili česky řečeno – další zadlužení. A tady je problém, kdo to zaplatí! Ne my, ne naše děti, ani jejich děti, ale ta následující generace, pokud to takto půjde dál.

Ano, plně souhlasím s paní doktorkou, co píše v závěru, ale já bych šel ještě dál. Landu, Suchánka a další bych nechal odvézt do nemocnice, ale nejdříve na psychiatrii, aby je tam postříkali studenou vodou, ať se vzpamatují.

Ano, jde o to vyvolat předvolební strach, protože se rýsují koalice, a zřejmě jediná KSČM půjde do voleb sama. Ale uvidíme, jak vše dopadne.

Ivo LÁTAL