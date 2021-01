Školství se vrací do doby po 2. světové válce

V rozsáhlém rozhovoru v Haló novinách 8. ledna jsem hovořil o nadcházejícím parlamentním třetím čtení nebezpečné novely zákona o pedagogických pracovnících, která zpravomocňuje ředitele škol přijímat na učitelská místa kohokoliv s magisterským vzděláním bez odborné pedagogické kvalifikace. Navíc tento učitelský laik bude automaticky postaven na roveň vystudovaným pedagogům, a to i finančně. Jedná se o stav vracející naše školství před rok 1946, kdy byla zákonem jasně definována povinnost vysokoškolského pedagogického vzdělání pro učitele, ať už na fakultách pedagogických či ostatních učitelských fakultách československých univerzit (zejména filozofických).

Na text, který podrobně a hlavně odborně popisuje katastrofální dopady chystané novely, se během několika málo dní ozvaly stovky nejen učitelů, ale i rodičů – svědčí o tom čtenářské hlasování pod rozhovorem na internetu. Krom souhlasných reakcí se vyskytly však i hlasy (zpravidla z úst nekvalifikovaných vyučujících či absolventů tzv. pedagogického minima), jejichž opakující se argumenty byly následující: rigidita českého školství a jeho odtrženost od současného světa, nízká prestiž učitelského povolání a fakult připravujících učitele, zoufalá úroveň a zbytečnost pedagogického minima nebo nutnost urychleně do škol dostat »skutečné« odborníky z praxe či neučitelských vysokých škol. Na mnohé otázky jsem se snažil odpovídat jednotlivě se snahou vysvětlit pisatelům jejich nepozorné čtení, neboť jinak by se dověděli o krátkozrakosti chystané novely, která v důsledku může poškodit nejen děti samotné, ale i kvalifikované učitele.

Uvádím stručně několik argumentů: Za prvé, těsnější provázanost školy se světem mimo ni nezaručuje v žádném případě kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu, naopak upozaďuje leckdy i praxí nedotčené klasické hodnoty. Škola je specifická právě tím, že uvádí žáky do kultury, tradice a učí je právě poznatky a vštěpuje hodnoty, které nejsou hned »použitelné«, zejména v tzv. všeobecně-vzdělávacích předmětech, předmětech estetické výchovy apod. A k takové práci na profesionální úrovni musí být učitel speciálně vybaven. Nejedná se tedy o zastaralost nebo rigiditu vzdělávacích postupů.

Za druhé, prestiže učitelství lze jen stěží dosáhnout bezbřehým uvolněním této profese komukoliv, kdo nikdy nepřišel do kontaktu s pedagogickou psychologií či didaktikou. V konečném důsledku jeho špatné výchovné práce (ty důsledky ovšem nejsou dlouho vidět) dojde nakonec v očích veřejnosti k ještě radikálnější dehonestaci této profese. Tímto krokem pragmaticky vyřešíme možná rok, dva, ale poškodíme tím celé školství jako systém, neboť vůbec není jasné, zda bude někdy ještě zájem tuto novelizaci zrušit.

Za třetí, kvalitu přípravy na učitelských fakultách nebo v kurzech pedagogického minima nespasíme tím, že ponecháme zcela na libovůli ředitele školy vybrat si pro práci s dětmi např. inženýra-chemika, který – v souladu s chystaným právním předpisem – teoreticky bude moci učit klidně češtinu. A díky tomu, že již dnes existuje možnost pověřit učitele druhého stupně ZŠ i výukou pro stupeň první, lze po schválení novely takovému »odborníkovi« bez ponětí o psychologii dítěte nebo ontogenetickém vývoji umožnit nadále kvalifikovaně vyučovat i tam. Navíc, chystaná novela onu možnost absolvovat pedagogické minimum zachovává (zahájit by ho nekvalifikovaný měl do tří let), nijak se ale nepočítá s jeho zkvalitněním. Novela tuto otázku neřeší a tím zakonzervovává i ony nekvalitní podoby tohoto studia.

Za čtvrté, je nutné předjímat tzv. negativní lidský faktor při ředitelově výběru uchazeče – mám na mysli následnou možnost dát místo svému příteli, příbuznému či prostě jen podlehnout tlaku zastupitelů dané obce nebo města, které školu zřizuje, a upřednostnit tak kohokoliv, kdo třeba i selhal ve své původní profesi, před absolventem učitelského studia. V neposlední řadě pokládám za doslova urážející poslat všem současným pedagogům vzkaz hovořící vlastně o zbytečnosti jejich dosavadních studií a stavící je na roveň s laiky z »praxe«, kteří možná získali zkušenosti ve státní správě, vybudovali fungující firmu či dosáhli dobrých výsledků ve svém původním oboru, ale neprokázali tím kompetentnost zvládat citlivé pedagogicko-psychologické či didaktické problémy.

Leo VANIŠ