Bye Bye a Beau

Poslední dobou se bojím otevřít i ledničku nebo konzervu, aby na mne nevyskočila zpráva o koronaviru nebo amerických prezidentech. To druhé téma šlo dlouho dost daleko kolem mne. Vlastně větší zájem ve mně vyvolalo, až když Joe Biden uctil památku více než 400 000 amerických obětí pandemie: »Abychom se uzdravili, musíme si pamatovat. Někdy je těžké vzpomínat, ale tak se uzdravujeme.«

Až tehdy jsem se dozvěděl, že máme s novým »bílodomovníkem« mnoho společného. Že byl v roce 1972 ve věku 29 let, jako šestý nejmladší v americké historii, zvolen senátorem. Že měsíc nato prožil rodinnou tragédii, kdy při autonehodě zemřela jeho manželka Neilia a dcera Amy. Že kromě »známého« syna Huntera měl i druhého syna, oba byli při nehodě vážně zraněni. To vše si »pamatuji« – bylo mi už několik dní.

Ale vrátím se k prvorozenému synovi. Joseph Robinette »Beau« Biden v letech 2007–2015 působil z titulu generálního prokurátora jako ministr spravedlnosti unijního státu Delaware. Mezi roky 2003–2015 sloužil v Armádě Spojených států. V hodnosti majora pracoval ve vojenské justiční službě (JAG) a 30. května 2015 prohrál svůj nejtěžší životní souboj. To už bych si pamatovat měl, ale…

Kniha osudu s nadpisem Joseph Robinette »Joe« Biden Jr. má i skoro až komické stránky. Ve škole z něj měli spolužáci náramnou legraci. »Hej, Joe, jak se jmenuješ příjmením?« Snažil se odpovědět, ale vada řeči mu to komplikovala: »Baj, Baj, Baj, Bajden!« Od svých kamarádů si vysloužil přezdívku Bye Bye.

Na setkání s voliči ve Filadelfii představoval svou rodinu: »Tohle je můj syn Beau Biden, kterého mnoho z vás pomohlo zvolit do delawarského senátu,« řekl do megafonu a držel přitom kolem pasu jednu ze svých vnuček. A aniž by se opravil, představil ji podruhé – jako Natalii, Beauovu dceru. Jenže ani v tomto případě se netrefil. »Ne, ne počkejte, to není ona,« začal uklidňovat dav, který na počest jeho vnučky začal jásat. Zjistil totiž, že po jeho boku stojí jiná vnučka – Finnegan. »Tohle je Natalie, tohle je Beauova dcera,« dodal, když se vnučky prohodily.

Také v minulosti se dopustil mnoha přešlapů. V primárkách například tvrdil, že v čele Británie je Margaret Thatcherová, nebo že roku 2015 dohadoval pařížskou klimatickou dohodu s čínským vůdcem Teng Siao-pchingem, jenž ale zemřel už v roce 1997. Asi s ním bude veselo…

Zbyšek KUPSKÝ