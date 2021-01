Ilustrační FOTO - Pixabay

Připojí se ČR ke smlouvě o zákazu jaderných zbraní?

Smlouva o zákazu jaderných zbraní (TPNW) vstupuje právě v platnost. Zakazuje smluvním státům jaderné zbraně »vyvíjet, testovat, vyrábět, získávat, vlastnit, skladovat, rozmísťovat, používat nebo hrozit jejich použitím«. ČR se nepřipojila. Proč? Ptá se mezinárodní organizace Svět bez válek a násilí, jež na uvedené datum upozornila.

Podle ní je »éra jaderných zbraní oficiálně u konce«. Není však jasné, píše se v tiskové zprávě podepsané Táňou Beaoui Bednářovou, proč Česká republika nepodporuje mezinárodní snahu zakázat jaderné zbraně či proč stále vyváží zbraně do mnoha zemí světa. Navzdory protestům států s jadernými zbraněmi je TPNW důležitým opatřením na podporu celosvětového zrušení jaderných zbraní.

Této smlouvy, která je otevřena k podpisu od roku 2017, bylo dosaženo díky 75 letům aktivismu v oblasti jaderného odzbrojení občanskou společností, podporovanou starosty, poslanci a podobně smýšlejícími vládami, od doby, kdy byly jadernými bombovými útoky v Hirošimě a Nagasaki prokázány katastrofické humanitární následky jaderných zbraní. Mezinárodní organizace Svět bez válek a násilí apeluje proto na média, »aby přerušila ticho a zvýšila povědomí o tomto tématu«, na senátory, poslance, prezidenta a vládu ČR, aby smlouvu podpořili. Žádá také občany, aby apelovali na své zvolené zastupitele.

Na 13 400 jaderných zbraní

»Sedmdesát pět let po barbarském zničení Hirošimy a Nagasaki je smlouva o zákazu jaderných zbraní, která 22. lednem vstupuje v platnost, opravdu důležitým milníkem v celosvětovém zápase proti tomuto typu zbraní hromadného ničení. Bohužel mezi zeměmi ze všech kontinentů, které se ke smlouvě dosud připojily, chybí ostudně i Česká republika, stejně jako ostatní členské státy Severoatlantického paktu NATO,« řekl Haló novinám Milan Krajča, člen Výkonného výboru Světové rady míru. »Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru je přitom dnes na světě celkem okolo 13 400 jaderných zbraní. Světová rada míru proto od počátku smlouvu o zákazu jaderných zbraní podporuje a požaduje po všech státech světa, aby se k ní bezodkladně připojily.« Ostatně počátek Světové rady míru je spojen se Stockholmskou výzvou za zákaz jaderných zbraní, kterou, když ji před více než 70 lety iniciovala, podepsalo celkem 273 470 566 lidí celého světa. Jednalo se tak zřejmě o největší petici v historii, poznamenal Krajča.

Milan Krajča.

Státy držící jaderné zbraně mohou odmítnout připojit se k TPNW nebo být smlouvou vázány, ale nemohou uniknout svým závazkům dosáhnout jaderného odzbrojení, domnívá se Svět bez válek a násilí. Souhlasily s tím v úplně první rezoluci OSN, rezoluci VS OSN, která byla přijata konsenzem. Článek VI Smlouvy o nešíření jaderných zbraní dále vyžaduje, aby státy, smluvní strany, dosáhly jaderného odzbrojení. Všechny státy jsou navíc vázány smlouvou a mezinárodním právem zakazujícím hrozbu nebo použití jaderných zbraní, jak potvrdil Mezinárodní soudní dvůr v roce 1996 a Výbor OSN pro lidská práva v roce 2018, informuje platforma ve své tiskové zprávě.

Happening a film

U příležitosti zahájení platnosti této smlouvy pořádá Svět bez válek a násilí mírový happening, který začne předáním výzvy s peticí a symbolem míru origami jeřába před Poslaneckou sněmovnou v Praze. Od 20 hodin promítne online dokumentární film španělského režiséra Álvaro Oruse Začátek konce jaderných zbraní a také online besedu s odborníky, kteří se zabývají tématem jaderného odzbrojování.

Mezinárodní humanistická organizace Svět bez válek a násilí působí od roku 1995 a od té doby se rozšířila do více než 30 zemí po celém světě. V roce 2009 iniciovala první Světový pochod za mír a nenásilí – mezinárodní projekt, k němuž se připojily tisíce organizací, institucí, osobností a politiků z téměř stovky zemí. V roce 2017 byla udělena Nobelova cena míru za přínos v procesu sjednávání smlouvy o zákazu jaderných zbraní mezinárodní kampani ICAN (The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), jejíž je Svět bez válek a násilí součástí.

(mh)