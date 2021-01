Pocit úlevy

Svět si vydechl, že časy Donalda Trumpa skončily, ale vypořádat se s dědictvím hluboce rozpolcené Ameriky bude pro nového prezidenta Joea Bidena těžký oříšek a snaha obnovit dřívější postavení USA se může ukázat jako nesplnitelný úkol.

V komentářích ke středeční inauguraci nového demokratického šéfa Bílého domu to napsaly evropské deníky. »Když Joe Biden složil přísahu jako 46. prezident Spojených států, začala nová éra. Ještě důležitější ale je, že skončila ta stará. Protentokrát byl pocit úlevy silnější než radost a naděje,« napsal švýcarský list Tages-Anzeiger. »Namísto radostného očekávání tu je hlavně ulehčení, že Trumpovy časy jsou konečně pryč a že stojíme před novým začátkem partnerství, které za poslední čtyři roky utrpělo stejně mocně jako obraz Spojených států,« doplnil německý deník Frankfurter Allgemenine Zeitung.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

»Spojené státy se zbavily neliberálního a nepřístojného vůdce a otevřely dveře nové naději. Jen pouhá tato změna stačila na to, aby se středa stala jedním z mála světlých dní v těchto pochmurných časech,« shrnul dění komentátor portugalského deníku Público.

Popel bude žhnout

»(Biden) z výzvy k jednotě v zemi udělal hlavní poselství svého prvního projevu v roli prezidenta a působil přitom opravdově i optimisticky. Washington ale těmito smířlivými slovy a okázale inscenovanou slavností demokracie zejména vysílá vzkaz světu - a to přesně dva týdny potom, co se z téhož místa valily mnohem znepokojivější obrázky. Popel z požárů, které založil Trump, ale bude žhnout ještě dlouho,« míní švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung.

»Amerika nejspíš hrůzy Trumpova zkorumpovaného prezidentství, které Biden nazval ´neobčanskou válkou´, přežije. Ale přežití už nemusí v zemi, která stojí na pokraji mnohem hlubšího konfliktu, stačit,« napsal komentátor britského deníku The Guardian Martin Kettle. »Trump sice prohrál volby, ale některé věci změnil pro celou generaci. A Biden to ve své řeči implicitně připustil. Evropské země, včetně Británie, si musejí uvědomit to samé. Stejně jako v americké domácí politice bude éra stranické spolupráce pro nejbližší budoucnost minulostí, nepodaří se rychle obnovit ani roli USA coby globálního lídra a možná k tomu nedojde už nikdy,« stojí v jeho textu.

(čtk)