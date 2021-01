Rozhovor Haló novin s lékařem Jiřím Maštálkou, bývalým poslancem Evropského parlamentu

Vyznamenání bylo oceněním mé poslanecké práce

V šumotu kolem koronaviru se kamsi ztratila informace o tom, že těsně před Vánoci jste převzal ruské vyznamenání. Je to pravda?

Ano, rok 2020 byl opravdu nabitý událostmi a nic nezůstalo na svém místě! Tak se stalo, že rozkaz ministra obrany Ruské federace Sergeje Šojgu, vydaný v dubnu 2020, mně byl předán až 20. prosince 2020. Ale to nic – byla to jen technická překážka.

Co právě na vašem přístupu zhodnotila ruská strana?

Moment. Ještě bych zdůraznil, že jsem pamětní medaili převzal se všemi poctami a přiznám se, že mě to potěšilo o to více, že již více než rok působím »jen« jako lékař a od politiky jsem velmi vzdálen. Součástí setkání na ruském velvyslanectví byla také beseda o současné situaci v obou našich zemích a perspektivy jejího dalšího rozvoje. I když jsem byl v roce 2006 vyznamenán nejvyšším státním vyznamenáním Ruské federace, které je udělováno jen cizím státním příslušníkům za vynikající zásluhy v rozvoji vzájemných vztahů – Řádem přátelství – osobně Vladimirem Putinem, medaile od ministra obrany Ruské federace si vážím stejnou měrou.

Takže, ještě jednou: Co právě na vašem přístupu zhodnotila ruská strana?

Je to ocenění mé práce v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a v Evropském parlamentu. Vždyť jen výstava o období druhé světové války a osvobození obletěla takřka celou Evropu. Byla v Praze, Bratislavě, Ostravě, Brnu, Paříži, Liege, Bruselu, Kursku, Lidicích, Moskvě, Petrohradě, Milánu, Štrasburku, Ústí nad Labem, Berlíně, Coventry – tato všechna města ji hostila.

Jinou kapitolou v této souvislosti je moje spolupráce se studenty českých a zejména ruských vysokých škol, například s moskevskou Ruskou univerzitou přátelství národů Patrice Lumumby, s Volgogradskou státní lékařskou univerzitou, s Běloruskou státní univerzitou.

Zajímá mě i vaše spolupráce s českými školami. S kterými?

Byla jich řada. Uvedu jen jako příklad mou spolupráci s Gymnáziem Plzeň na Mikulášském náměstí. Jeho frekventanti měli možnost po celých 20 let opakovaně na moje pozvání navštěvovat Evropský parlament a poznat jeho aktivity. Je škoda, že na tuto tradici nenavázal Jiří Pospíšil, který je absolventem tohoto gymnázia a současným poslancem Evropského parlamentu.

Každoročně jsme s vedením gymnázia vyhlašovali soutěž o nejlepší studentskou práci na evropské téma. Cenou pro vítěze byl hrazený tříměsíční pobyt v Bruselu v mé kanceláři. Studenti přijížděli z různých míst a měli možnost diskutovat v Bruselu nebo ve Štrasburku se svými vrstevníky. Navazování bezprostředních vztahů považuji za velmi cenné. Nemohu nevzpomenout ani na návštěvu našich krajských zastupitelů na naší výstavě »Šumava – střecha Evropy«, návštěvu výstavy o hornictví v Krušných horách za účasti tehdejšího hejtmana Oldřicha Bubeníčka a virtuosa Václava Hudečka v Bruselu v slavnostním sále Yehudi Menuhina – ohlas těchto akcí byl velkolepý.

Tím jsem se dostal ke kultuře. Velmi mě mrzí, že si veřejnoprávní média nedávají pozor na kvalitu mluvení, a to dlouhodobě; jedinou výjimkou je snad sportovní redakce. Avšak více mně vadí »zasklívání« kvalitních děl televizních či filmových. A přitom například z ruské produkce je co ukázat. Ale to zřejmě nezapadá do koncepce »mlčení«. Zlomek takových informací se dovíme tu v Británii, tu v letadle a kdovíkde ještě jinde. Jistě, pokud by tato fakta byla doprovázena jasnými důkazy a od validních institucí, pak není co dodat. Ale ono to tak není. Spíše to působí, jako když se pes pase…

A to se týká i většiny tzv. nezávislých expertů a politologů. Ti často jen těžko skrývají smutek nad tím, že události na Ukrajině, v Bělorusku či v Hongkongu se nevyvíjejí podle předem namalovaných linek…

Práce poslance však přece nezahrnovala jen výstavy a návštěvy školáků? Co jste si z ní přinesl do běžného života?

Je jistě jasné, že práce poslance skutečně nezahrnovala jen výstavy, ale byla především zaměřena na práci v komisích, výborech. Stručně řečeno, každotýdenní cestování bylo náročné, ale zbýval i čas na krátké schůzky s voliči v Čechách. Časem jsem nabyl dojmu, že lidé jsou celospolečenskou situací unaveni, ubývaly otázky, podněty (nechám stranou skandalózní dotazování ve veřejnoprávních mediích).

Svět je stále rozdělen. Spojené státy se přičinily o to, aby ti, kteří je neposlouchají, byli ostrakizováni. Co všechno pro to udělat, aby se situace změnila?

Předem si řekněme, že svět se mění. Kdo by si pomyslel, že zeď budovaná Donaldem Trumpem na hranici s Mexikem se mu bude podstatně více hodit ve Washingtonu… Věřme, že se Američanům podaří i tuto kritickou situaci vyřešit dobře nejen pro pár vyvolených a na úkor zbytku světa, jak už mnohokrát předvedli. Jistě i u nás v Čechách vypustí své věrné trolly do televize, aby nám objasnili, co si máme vůbec myslet. Ale je to jaderná mocnost a její reprezentace si musí tuto odpovědnost uvědomovat a podle toho jednat i ve vlastním zájmu. Jinak budeme i nadále hledět na vyděšené pohledy evropských vůdců, kteří budou mít v očích otázku: Co se to tam vlastně děje?

Jste lékař. Nemohu proto opomenout ani otázku ke koronaviru. Co podle vás tato pandemie znamená? Máme ji nebrat na vědomí, jako pan exprezident Klaus, anebo se jí bát?

Co k tomu říct, když už mnohé bylo vysloveno? Snad to, že se musíme naučit s ní žít, vakcinace nám pomůže. Ti, kteří dávají na odiv svoji odvahu prohlášeními, že se nebudou očkovat a budou chodit bez roušek, nám ukazují jen krystalickou podobu svého sobectví, a to v době, kdy je třeba solidarita a ohleduplnost, kdy je nutné pochopení pro únavu lidí, a to i přes nepřehledné informace, které nám vláda servíruje. Anebo se již chystá předvolební kampaň na prezidentský stolec? Poněkud brzy, ne? Ostatně náš premiér má vždy pravdu: »Ať se děje co se děje, stále jsme první v Evropě«(?)…

Pro nás existuje jen jedna naděje: Pomáhejme svým bližním, a to nejen v karanténě, ale i nyní, když se rozbíhá registr očkování. Tím pomůžeme i sobě.

Takže zítra (rozhovor se uskutečnil 21. ledna – pozn. aut.) mám první výjezd na očkování do terénu. Vpřed na COVID!!!

Jaroslav KOJZAR