KSČM svůj díl odpovědnosti vždy unesla

KSČM si vždy uvědomovala svůj díl zodpovědnosti za vývoj situace v ČR a tento díl zodpovědnosti vždy unesla. Před jednáním Sněmovny o prodloužení nouzového stavu to novinářům řekl předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Další, v pořadí již pátá, žádost vlády o prodloužení stavu nouze zabrala poslancům celý den.

»Vláda žádá o prodloužení nouzového stavu hlavně z důvodu dosáhnout zásadního obratu v boji s koronavirovou epidemií,« řekl poslancům premiér Andrej Babiš (ANO). Situace je podle něj stále vážná. »Naše zdravotnictví zkrátka potřebuje oddech,« uvedl Babiš. Premiér také volal po větší zodpovědnosti lidí. »Všichni teď jezdí údajně na služební cesty do Špindlu,« uvedl.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) poslancům řekl, že stav epidemie je v ČR rizikový a bez nouzového stavu není možné efektivně a rychle přijímat účinná protiepidemická opatření. Varoval, že pokud by nouzový stav skončil, ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních by už nemohli pomáhat vojáci a ventilátory a lůžka by se musela vrátit do hmotných rezerv. »Požadavek na čtyři týdny není virtuální,« uvedl Blatný k vládní žádosti.

Opozice však pro další prodloužení nouzového stavu odmítla zvednout ruku, komunisté avizovali ochotu prodloužit nouzový stav zhruba o tři týdny ovšem za splnění určitých podmínek.

»KSČM byla vždy strana, která si je vědoma svého dílu zodpovědnosti za vývoj situace v ČR a za fungování společnosti, jsem přesvědčen o tom, že tento díl zodpovědnosti KSČM vždy unesla. Chceme jej unést i teď za situace, kdy tady máme velmi vážné ohrožení zdraví a následně i ekonomiky a také občanské pohody,« řekl na tiskové konferenci před začátkem schůze Kováčik. Země je podle něj v situaci, kdy vláda ne vždy stoprocentně zvládá svoje povinnosti. »Jsme tady proto, abychom vládu tlačili k tomu, aby svoje povinnosti spojené se zvládáním pandemie plnila co nejlépe a aby plnila také komunikační strategii a povinnost,« dodal Kováčik.

Návrat žáků do škol je žádoucí

Člen Ústředního krizového štábu, místopředseda výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček (KSČM) poté novináře seznámil s podmínkami, které si komunisté dali pro to, aby mohli žádost vlády podpořit. Za zásadní považují, aby se k 1. únoru vrátili do škol žáci prvního stupně základních škol, posledních ročníků a maturanti. »Nikde nebylo prokázáno, že by právě děti 1. stupně byly ohroženou skupinou, že by byly skrytými přenašeči pandemie a ohrožovaly tak většinovou společnost,« prohlásil poslanec. Navíc se podle Ondráčka ukončí vyplácení ošetřovného jejich rodičům, kteří se tak mohou vrátit do pracovního procesu. »Tento návrat je žádoucí,« uvedl.

Další podmínkou komunistů je úprava fungování lyžařských středisek zejména o jarních prázdninách. »Hygiena je schopna nastavit jasná pravidla pro fungování zimních středisek a my nevidíme důvod, proč by se tak nemělo stát,« uvedl Ondráček.

Třetí podmínkou KSČM je diskuse o legislativních úpravách vzhledem k epidemii koronaviru. Ondráček zmínil především návrh zákona, který má umožnit Správě státních hmotných rezerv, aby i po ukončení nouzového stavu mohla ještě půl roku nakupovat mimo zákon o zadávání veřejných zakázek a připravit se na další vlnu. Další normou, o které se je podle něj třeba bavit, je zákon o ozbrojených složkách.

Komunisté chtějí diskutovat také o otevření obchodů a většiny služeb nebo o zrušení zákazu nočního vycházení, který podle nich stejně není dodržován a kontrola není prakticky možná. Tyto body ale nepatří mezi podmínky KSČM pro podporu prodloužení nouzového stavu.

Nelhát sami sobě

Kováčik se pozastavil také nad současnou situací ohledně očkování, kterou označil za závažnou. »Rádi bychom tlačili na vládu, aby začala vyjednávat o diverzifikaci zdrojů tak, jako některé jiné země. Aby se přestala ideologicky stydět jednat o dodávkách vakcín s ruskými a čínskými výrobci. Zdraví obyvatelstva je přednější než ideologické předpojatosti,« řekl.

V podobném duchu vystoupil také předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Nezpochybňuje, že často je výhodnější používat jednotnou evropskou metodu a postup, ale na druhou stranu si je podle něj třeba říct, co chceme. »Jestli chceme rychle naočkovat, tak nemůžeme říkat, že budeme používat jednu vakcínu,« prohlásil Filip. Podobně podle něj postupovaly státy, které se rozhodly nechat proočkovat svoje občany. Také podle něj je potřeba diverzifikovat zdroje. »Já nepreferuji žádného výrobce, ale říkám zcela na rovinu, jestliže nebudeme ochotni jednat o tom, jak rychle nakoupit, tak zapomeňte na to, že tady můžeme mluvit vůbec o tom, že lze rychleji proočkovat českou společnost. To prostě nejde. Musíme si vybrat, nemůžeme si lhát sami sobě,« prohlásil Filip s tím, že stát nemůže čekat, až Pfizer začne dodávat normálně a nebude zkracovat dodávky.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Okamura: Opatření ohrožují zdraví občanů

Opozice opět postup vlády při epidemii kritizovala. Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že nouzový stav trvá už 176 dní a zdůvodnění kabinetu pro jeho prodloužení je nepřiměřené a nepřijatelné. »Vláda není schopna podrobně a řádně zdůvodnit, na co přesně to potřebuje, proč musíme pořád dál a dál být v nouzovém stavu,« uvedl.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová vládě vyčetla, že sice vyzývá opozici ke společnému postupu a podání ruky, svou ruku ale nechává zastrčenou v kapse. »Když nás nepustíte k tomu řešení, ignorujete naše návrhy, nemůžete očekávat, že podpoříme prodloužení nouzového stavu,« řekla. Podle předsedy SPD Tomia Okamury vládní opatření ohrožují zdraví občanů. »Vraťte lidem svobodu, osobní i ekonomickou,« vyzval premiéra.

Šéf lidovců Marian Jurečka chce po vládě, aby zvýšila kompenzační bonus na 20 000 korun měsíčně z nynějších 15 000 korun a aby zajistila spravedlivé rozdělování vakcín do krajů.

Diskusi přerušila potyčka poslanců

Ostrou reakci Dominika Feriho (TOP 09) vyvolalo vystoupení nezařazeného poslance Lubomíra Volného (dříve SPD), který hovořil bez roušky. Volný se svým kolegou Marianem Bojkem odmítají nosit ve Sněmovně roušky, jsou podle něj symbolem nastupujícího nového světového řádu a globálního ekonomického resetu.

»Pane kolego Volný prostřednictvím předsedajícího: jste sobecký idiot, protože tady mluvíte bez roušky, bez roušky na mikrofon,« řekl Feri. »Můžeme spolu nesouhlasit, ale prosím, dodržujme hygienická opatření,« dodal. Bez roušky mluvil i Bojko. Možným porušením hygienických opatření oběma poslanci se zabývá policie.

Další vystoupení Volného vyústilo ve fyzickou potyčku s dalšími poslanci. Nastala potom, co mu předsedající Tomáš Hanzel (ČSSD) vypnul mikrofon. Volný poté přišel mluvit přímo na místo předsedajícího. Hanzel se ho snažil odstrčit, pak mu přišli pomoci další sociálnědemokratičtí poslanci. Po kratší strkanici Volný v doprovodu opustil jednací sál.

