Halong Bay FOTO - pixabay.com

Vietnam čeká velká událost

List The Times of India 4. ledna publikoval článek vysvětlující, proč nadcházející XIII. sjezd Komunistické strany Vietnamu (CPV) hraje důležitou roli při určování budoucích trendů východní Asie.

Autor Rudroneel Ghosh uvedl, že XIII. sjezd KS Vietnamu, který se bude konat od 25. ledna do 2. února, přichází v rozhodující době. Napsal, že Vietnam odvedl skvělou práci při řešení pandemie COVID-19 s pouhými 1494 případy a 35 úmrtími a výsledky připsal usilovnosti vedení strany a rychlé mobilizaci všech státních zdrojů, aby pandemii v zárodku utlumil.

Podle článku byl Vietnam schopen zmírnit ekonomický úder pandemie a je považován za nejrychleji rostoucí ekonomiku v roce 2020. Připomíná také rekordní obchodní přebytek. Poznamenal, že Vietnamu jako předsedovi ASEAN 2020 se podařilo přimět blok 10 zemí, aby potvrdil, že Úmluva OSN o mořském právu z roku 1982 by měla být základem svrchovaných práv a práv ve Východním moři. Rovněž pod předsednictvím země bylo podepsáno Regionální komplexní hospodářské partnerství (RCEP), které vytvořilo největší dohodu o volném obchodu na světě.

Článek zdůraznil, že v tomto kontextu se bude konat XIII. sjezd, který zvolí nový ústřední výbor strany a přidělí nejvyšší vedoucí pozice, včetně čtyř pilířů - prezident, předseda vlády, generální tajemník strany a předseda národního shromáždění.

Autor potvrdil, že současný vietnamský prezident a generální tajemník strany Nguyen Phu Trong již určil konkrétní milníky pro budoucnost. Do roku 2025 se Vietnam stane rozvinutým státem s moderním průmyslem a překoná úroveň nízkých a středních příjmů. Do roku 2030 se země bude snažit stát se rozvinutým státem s moderním průmyslem a úrovní příjmů vyššího středního stupně. A do roku 2045 se bude snažit stát se rozvinutým národem s vysokou úrovní příjmů. Podle článku by ambiciózní cíle a jejich dosažení hodně záviselo na tom, jak se Vietnamu podaří vyvážit postpandemické reformy a stabilitu. Proto je nadcházející XIII. sjezd tak zásadní pro určení budoucí trajektorie Vietnamu zavedením správného vedení a struktur. A to na oplátku dodá impuls volnému a otevřenému indicko-pacifickému konstruktu, který pohlíží na východní Asii jako na zpravidla otevřenou, spolupracující a prosperující oblast pohánějící mezinárodní růst. Jinými slovy, pokud je Vietnam na správné cestě, je na ní i volný a otevřený indicko-pacifický ideál, uzavřel autor.

Výrazné úspěchy Vietnamu připomíná i Newswire aseantoday.com, který uvedl, že uprostřed globálních a regionálních krizí vyvolaných pandemií COVID-19, přírodními katastrofami a geopolitickými změnami, Vietnam nadále vykazuje výrazné úspěchy v boji proti pandemii a v ekonomickém růstu, zejména díky silné politické vůli a drastickému opatření vlády a občanů.

V článku publikovaném 21. ledna autor serveru uvedl, že nadcházející změna ve vedení země po XIII. sjezdu CPV přinese další nový vývoj. Od vypuknutí pandemie COVID-19 se Vietnam stal jasným bodem, modelem pro úspěšné zvládnutí pandemie. Jak se globální krize táhne do druhého roku, Vietnam také pokračuje ve výzkumu, výrobě a provádění klinických zkoušek pro vakcíny COVID-19.

Server si všímá, že Vietnam zaznamenal v loňském roce milníky mnohostranné diplomacie, mj. prostřednictvím role předsedy ASEAN pro rok 2020, nestálého člena Rady bezpečnosti OSN pro období 2020-21 a předsedy 41. Valného shromáždění Meziparlamentního shromáždění ASEAN (AIPA 41). Pokud jde o ekonomickou oblast, dosáhl Vietnam v loňském roce tempa růstu 2,91 % a aktivně prosazoval nové dohody o volném obchodu, včetně dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA).

Navíc Vietnam prostřednictvím pandemie také ukázal pokrok v oblasti technologií a vzdělávání. V roce 2020 dosáhl Vietnam pokroku v rozvoji sítí 5G pomocí zařízení vyrobených místním průmyslem a telekomunikační skupinou Viettel.

Země mezitím viděla, jak studenti uspěli v globálních akademických soutěžích navzdory dopadům pandemie. V digitální oblasti Vietnam urychlil národní digitální transformaci, která již změnila velkou část veřejné správy v zemi. V červnu 2020 předseda vlády Nguyen Xuan Phuc schválil národní program digitální transformace, který má být proveden do roku 2025, s cílem rozvíjet ekonomiku založenou na digitálních technologiích.

Článek citoval profesora Carla Thayera z University of New South Wales v Austrálii, který uvedl, že reakce Vietnamu na pandemii zvýšila jeho postavení v regionálním i globálním měřítku. Další analytici také poukázali na nedávnou roli Vietnamu v Radě bezpečnosti OSN, včetně podpory rozšiřování koordinace mezi ASEAN, Radou bezpečnosti OSN a dalšími orgány OSN, jakož i prosazování globálního dodržování mezinárodního práva a Charty OSN.

CPV svolává svůj XIII. sjezd (25. 1. – 2. 2.) v době, kdy s blížícím se silným rokem bude další administrativa země pravděpodobně nadále směřovat stát k jejím cílům sociálně-ekonomického rozvoje i k multilaterálním cílům týkajícím se míru, bezpečnosti a prosperity v regionu i na globální úrovni, uzavírá článek.

Roman JANOUCH