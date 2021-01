Rozpolcená doba

Napětí ve společnosti narůstá. Mnoho lidí je nervózních z dlouhodobého omezování v rámci koronavirové pandemie, z nejistoty hospodářského vývoje. Mnozí živnostníci stojí před rozhodnutím, jak dál v podnikání. I když se vláda snaží udržet chod hospodářství naléváním peněz do různých podpor, obava z krize tu je. Do toho buší média zveličováním každé chyby či nedostatku, který se vyskytne při řešení současných problémů. Ve veřejném prostoru se neustále dostává pozornosti různým odpůrcům vládních opatření. Společnost se dělí na očkované a protiočkované, na »coviďáky« a »necoviďáky«, na ty, kteří se bojí o své zdraví a ty, kterým je vše fuk, na obětavé zdravotníky, kteří s nasazením svého zdraví, ba i životů, pečují o nakažené nemocné a ty, kteří prosazují své právo na svobodu i za cenu nekontrolovaného šíření nemoci a kolapsu zdravotního systému.

Měli bychom oceňovat hlavně lidi, kteří v krizové situaci pomáhají a ne ty, kteří hází všem opatřením klacky pod nohy. Bezbřehá kritika všeho, co pochází z vládních kruhů, se využívá k předvolebnímu boji. Opozice tvrdí, že by vše zvládla lépe. Dnes však řešíme důsledky předcházejících kroků pravicových vlád ODS, která pod vlajkou liberalizace za každou cenu rozvrátila ucelený systém zdravotnictví i jiných resortů. Decentralizace neumožňuje efektivní řízení v krizových situacích, objednávání zdravotnických potřeb, léků a podobně. Vytváření zásob v kapitalismu je též neefektivní. Jsou to ladem ležící peníze. Objednává se ze dne na den, a pokud dojde k výpadku, je to katastrofa. Musíme se spoléhat, že trh vše vyřeší.

Současná zdravotní zařízení mají různé systémy administrativy, evidování pacientů, účetnictví, a tyto systémy mnohdy nejsou schopné navzájem komunikovat. Což může být zdrojem určitých organizačních problémů.

Proč veškerá tíha očkování leží zase na nemocnicích a nechopí se toho praktičtí lékaři? Ti jsou podnikateli ve zdravotnictví. Nelze jim nic nařídit. Prioritou jsou finance. Co je ochoten stát za očkování zaplatit? Nejsou jejich finanční požadavky za úkon nepřiměřené, a proto se opět sáhlo k řešení přes již tak vytížené nemocnice?

Koronavirová krize odhalila nedostatky současného systému zdravotní péče. Ještě že naši poslanci, zastupitelé v krajích a městech v minulých obdobích vždy usilovali o zachování sítě nemocnic a dostupnosti zdravotní péče. Dnes je tento stav pro nás všechny velkým přínosem.

Věra ŽIŽKOVÁ, předsedkyně Královéhradeckého KV KSČM