Souboj v přímém přenosu

Jsme konečně světoví, dosud jsme byli jen středopevropští, nebo dejme tomu evropští. Konečně jsme v přímém přenosu z Poslanecké sněmovny mohli vidět skutečnou rvačku. Urážek, často vyřčených Kalouskem, jsme uslyšeli už dost, ale Kalousek už není poslancem a nahradil ho náhradník, který nemá jeho úroveň. Za »Mirka - jedničku« zaskočil nezařazený poslanec, bývalý šéf krajského výboru SPD, Lubomír Volný. Jinak úspěšný podnikatel z Ostravska, který koupil řadu domů a pronajímá je za slušný peníz nepřizpůsobivým. Na tom se skutečně nechá dost vydělat, a když ještě k tomu přibude poslanecký plat, je pak možné dělat leccos. A Volnému jde přece jen o svobodu. Ostatně proto také ve Sněmovně vystoupil a nepřejte si, z kolika těžkých urážek by jiný než poslanec se musel zodpovídat dokonce před policejními orgány a soudem. Jestliže se k tomu ještě přihodí násilí na předsedajícím schůze, je toho víc než dost, aby to promítaly televize od Aše až po náš Jablunkov. Pochopitelně začaly by ve směru Frankfurt a vrátily by se k nám od Žiliny.

Pan poslanec Volný a jeho druh z Karviné, bývalý horní záchranář, dnes také nezařazený, poslanec za SPB, Bojko, přišli na sněmovní jednání v tričku odmítajícím opatření ke koronaviru. Oba také vystoupili v diskusi. Ale perlil hlavně pan Volný. A také se pral, ohrožoval a slovně urážel předsedajícího místopředsedu Hanzela. Byla to show hodná amerických prezidentských voleb.

Když pak Volného konečně zpacifikovali, zakázali mu přístup na další jednání a otřeseného Hanzela odvedli mimo sál, mohlo se jednat dál. ČT však odchytila několik předních poslanců a ti vesměs odsoudili oba výtržníky. Také pan Benda byl mezi nimi. Když odpovídal na otázky redaktorky, připomněl jsem si však jejího spolustraníka Pavla Novotného. Ten přece vystupuje stejně, i když nikoli v Parlamentu, ale »jen« na radnici v pražských Řeporyjích a nepamatuji se, že by někdo z ODS pana starostu odsoudil. Také u pana Kalouska (KDU-ČSL a TOP 09) bych našel řadu výroků, které by se hodily do žumpy – a zase nikdo nic. Nebo spor mezi předsedou klubu Pirátů Michálka a zastupitelkou Michaelou Krausovou měl daleko ke slušnosti. Proč se tedy tyto strany dnes diví? Skutečně, proč se diví? Vždyť nekulturnost do jednání politických odpůrců po vzoru soubojů kandidátů na amerického prezidenta zanesli k nám oni. A poslanec Volný to jenom předvedl v přímém přenosu.

Jiří VÁBR