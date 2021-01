Ilustrační FOTO - Pixabay

Lidé kvůli ošetřovnému o dávky nepřijdou

Ošetřovné se zřejmě nebude dočasně započítávat do příjmu při posuzování nároku na dávky, aby o ně lidé nepřišli. Jde zejména o přídavky na děti a o příspěvky na bydlení. Vládní novelu, která to předpokládá, schválila Sněmovna zrychleně ve stavu legislativní nouze.

Novela se týká mimořádného ošetřovného, které lidé pobírají kvůli péči o své potomky v době uzavření škol. »Předloha má zabránit případným negativním vedlejším dopadům čerpání mimořádného ošetřovného z důvodu dlouhodobého uzavření škol,« řekla poslancům ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Může se totiž podle ní stát, že rodič obdrží ošetřovné ve stejném měsíci jako mzdu. Novela má zabránit tomu, aby tento souběh nezasáhl mezi lednem a zářím záporně do dalších sociálních dávek.

Do příjmu pro přiznání nebo vyměřování sociálních dávek se nebudou počítat ani odměny studentů, které dostali za nařízenou pracovní povinnost například v nemocnicích. Prosadil to předseda lidovců Marian Jurečka, podle kterého by rodiny těchto studentů jinak mohly o dávky nebo jejich část přijít.

Předsedkyně sociálního výboru Jana Pastuchová (ANO) označila předlohu za nadbytečnou, byť jak uvedla, respektuje, že jde o vládní návrh. »Chystáme se úředníkům udělat alibi, aby nemuseli platit včas,« uvedla. Stačilo by podle ní zkrátit lhůtu pro vyplacení ošetřovného.

Nikdo nechce, aby pandemie dopadla na rodiny

Předlohu podpořil 97 z 98 přítomných poslanců. Komunisté už před hlasováním ústy své stínové ministryně práce Hany Aulické Jírovcové deklarovali, že pro návrh zvednou ruku, i když k němu mají značné výhrady. Nesouhlasili s navrženými pozměňovacími návrhy, které podle nich nebyly dostatečně prodiskutovány a neměly by být projednávány ve stavu legislativní nouze. U většiny z nich se proto u hlasování zdrželi.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

»Samozřejmě nikdo nechce, aby pandemie dopadla na jakoukoli rodinu, ale na druhou stranu si myslím, že když o této záležitosti víme tak dlouho, mělo by se to řešit jinými způsoby,« uvedla Aulická. Podotkla, že i některá opatření ministerstva práce v oblasti sociálních služeb nepřinášejí nic pozitivního v praxi a jsou ze strany poskytovatelů sociálních služeb kritizována.

Piráti neprosadili pozměňovací návrhy, které podle nich měly finančně motivovat lidi k tomu, aby se v souvislosti s COVID-19 nevyhýbali karanténě nebo izolaci. Finanční motivace k tomu, aby lidé zůstávali v karanténě nebo izolaci, by mohla podle nich přispět k omezení šíření koronaviru. »Řada lidí si nemůže dovolit být nemocná a nechodit do práce,« uvedla Olga Richterová (Piráti). »Nevidím důvod, proč vybrat jednu diagnózu, kterou budeme preferovat,« reagovala Pastuchová. Podle Petra Beitla (ODS) by vyšší náhrady mohly ohrozit i ty části ekonomiky, které fungují.

Předlohu nyní dostane k posouzení Senát.

(jad)