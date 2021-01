Ilustrační FOTO - Pixabay

Kompenzační bonus dostanou i podnikatelé v úpadku

Kompenzační bonus 500 korun denně na podnikání postižené dopady pandemie budou moci čerpat také podnikatelé v úpadku, a to i zpětně. Umožnit to má změna zákona, kterou ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Nyní ji musí ještě projednat Senát.

Změna se týká jen fyzických osob - podnikatelů v úpadku. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už dříve uvedla, že chce, aby podnikatelé v úpadku mohli čerpat všechny programy pomoci proti dopadům pandemie. Vyloučení osob v úpadku prý považovala od počátku za nešťastné, a to zvláště vzhledem k osobám v oddlužení. O příspěvek budou moci osoby v úpadku žádat zpětně, a to do dvou měsíců od nabytí účinnosti zákona.

Poslanci na návrh Jana Volného (ANO) rozšířili okruh důvodů, pro které je možné žádat o příspěvek. Půjde třeba o případy, kdy kadeřnice nemůže poskytovat své služby v nemocnicích nebo zařízeních sociální péče, protože v nich kvůli pandemii platí zákaz vstupu. Na návrh Pirátů a Starostů budou mít nárok na příspěvek i pěstouni, kteří pracují na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti.

Vláda v tomto týdnu také rozhodla, že kompenzační bonus se bude vztahovat i na řidiče taxi.

Nárok na kompenzační bonus 500 korun denně nyní náleží podnikatelům s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení. Tato činnost musí být současně za rozhodné období měsíců června až září 2020 pro daného žadatele dominantním zdrojem obživy.

Vedle přímo zasažených podnikatelů mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 procent navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

(jad)