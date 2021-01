Ilustrační FOTO - Pixabay

Část žáků se vrátí do lavic

Závěrečné ročníky základních a středních škol se budou moci vrátit do lavic i při současném nejpřísnějším pátém stupni opatření proti koronaviru. Řekl to ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Odkdy se tak stane, by se mělo rozhodnout příští týden.

»V případě, že to epidemická situace povolí, tak bychom mohli uvažovat o celém prvním stupni,« řekl ministr zdravotnictví. Podle něj je ale nyní brzo na to říkat, kdy to nastane. »Budeme to vědět v průběhu příštího týdne,« uvedl Blatný. V současnosti jsou otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Ostatní žáci se vzdělávají povinně na dálku. Deváťáků je podle údajů ministerstva školství kolem 94 000 a žáků posledních ročníků maturitních i učňovských oborů asi 93 000.

Povoleny mají být i malotřídky. »Podařilo se nám s ministerstvem zdravotnictví domluvit i na provozu malotřídních škol už ve stupni pět,« prohlásil ministr školství Robert Plaga (za ANO).

V pondělí chce Blatný představit upravený systém PES vládě a ve středu by se mělo rozhodnout o tom, kdy a kdo do školy půjde. »Nebude to ale dřív než to další pondělí,« dodal Blatný.

KSČM: Návrat žáků pomůže rodinám

KSČM si obnovení provozu prvního stupně dala ve čtvrtek jako jednu z podmínek pro podporu při hlasování o prodloužení nouzového stavu. Požadavek formuloval například poslanec KSČM Zdeněk Ondráček. »Nikde nebylo prokázáno, že by právě děti 1. stupně byly ohroženou skupinou, že by byly skrytými přenašeči pandemie a ohrožovaly tak většinovou společnost,« prohlásil Ondráček. Navíc návrat žáků prvého stupně do lavic by podle Ondráčka ukončil vyplácení ošetřovného jejich rodičům, kteří by se tak mohli vrátit do pracovního procesu a zlepšit svou finanční situaci, což je zejména u nízkopříjmových domácností více než žádoucí. Blatný na to ve Sněmovně reagoval slovy, že předpokládá otevření celého prvního stupně začátkem února.

Zdeněk Ondráček.

Blatný rovněž uvedl, že se umožní i činnost jeslí pro děti do tří let. Naopak dál uzavřené mají zůstat takzvané lesní kluby.

Zástupci škol hodnotili avizované změny spíš zdrženlivě. S návratem závěrečných ročníků do lavic v současném pátém stupni souhlasí, zatím ale čekají na podrobnosti o podmínkách prezenční výuky. Pokud by se při ní jako na podzim nesměli potkávat žáci z různých tříd, výuku by to podle zástupců středních škol opět zkomplikovalo.

Nouzový stav prodloužen

Vláda dle očekávání na mimořádném zasedání také prodloužila nouzový stav do 14. února, jak jí to ve čtvrtek povolila Sněmovna. Díky nouzovému stavu lze nasadit vojáky na pomoc například ve zdravotnictví a v domovech pro seniory. Spolu s nouzovým stavem kabinet prodloužil i platnost opatření proti šíření epidemie. S výjimkami tak dál platí omezení volného pohybu či shromažďování včetně nočního zákazu vycházení, zavřené zůstávají restaurace a obchody kromě provozoven se stanoveným nezbytným zbožím.

Od závěru prosince je i ve velkých obchodech možné prodávat pouze to zboží, které nabízejí otevřené specializované obchody. Vláda v úterý seznam rozšířila o papírnické zboží, dětské oblečení a obuv. Povolen je třeba prodej benzinu, léků či brýlí a otevřeny mohou být i zverimexy, prodejny novin a tabáku, prádelny, autoservisy, železářství, květinářství nebo galanterie.

Zavřeno mají také všechny provozovny služeb nebo třeba lyžařská střediska. Omezeno je shromažďování ve vnitřních i venkovních prostorech. Zavřeno mají ubytovací zařízení a restaurace, galerie, muzea, památky, zoo, bazény či fitness centra. Ve sportu jsou povoleny pouze profesionální soutěže bez diváků.

Celkem bude nouzový stav, který umožňuje vymáhat opatření proti šíření koronaviru, trvat minimálně 132 dnů. Je to dvojnásobek oproti délce nouzového stavu, který platil při loňské jarní vlně.

Premiér Andrej Babiš (ANO) při návštěvě Fakultní nemocnice Královské Vinohrady řekl, že by si přál, aby nouzový stav do 14. února stačil. Očekává ale spíš další žádost vlády o jeho prodloužení.

Budou respirátory povinné?

Na vládě se rovněž diskutovalo o plánu povinně zavést nošení respirátorů třídy FFP2 namísto roušek v hromadné dopravě a obchodech. Vláda prý čeká, jak si s tímto krokem poradí Německo a Rakousko. Chce, aby případné stejné opatření v ČR neznamenalo pro občany finanční zátěž, řekl Blatný. Zdůraznil, že není třeba vykupovat ochranné pomůcky. Současně doporučil respirátory používat těm, kteří mohou. Vláda podle ministra diskutuje i o možnosti zajistit prodej respirátorů za přiměřené ceny tak, aby si je všichni mohli dovolit, tedy přikázat maximální cenu výrobku.

Poptávka po respirátorech třídy FFP2 byla ve středu, kdy se objevily první zmínky o možném zavedení povinnosti, rekordní. Překonána byla i dosud nejvyšší denní poptávka z poloviny září loňského roku. Cena respirátorů se pohybuje v desítkách korun, u těch nanovlákenných pak ve stovkách.

Ve státních rezervách je podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) asi 16 milionů respirátorů. Ministerstvo průmyslu a obchodu od středy analyzuje výrobní kapacity v ČR pro případ, že by se zvažovalo jejich nařízení. Předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs ve čtvrtek uvedl, že čeští výrobci nanovlákenných respirátorů ochranné třídy FFP2 nyní disponují měsíční výrobní kapacitou čtyři miliony kusů a v případě potřeby mohou výrobu bezodkladně navýšit na pět milionů měsíčně.

Rakousko a Německo zavádí povinné chirurgické roušky nebo respirátory třídy FFP2 v obchodech a v prostředcích hromadné dopravy kvůli obavě z nových mutací koronaviru, především z takzvané britské varianty.

(ste)