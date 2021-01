S Arnoštem Barnou, generálním ředitelem Kia Motors Czech

Příběh obyčejného kluka

Společnost Kia Motors Czech se stala hlavním partnerem nově vznikajícího dokumentu o české fotbalové legendě Janu Kollerovi. Dokument Jan Koller – Příběh obyčejného kluka se bude věnovat neuvěřitelné sportovní cestě houževnatého amatérského fotbalisty ze Smetanovy Lhoty, na které se stal kromě nejlepšího střelce v historii českého reprezentačního týmu a držitele bronzové medaile z Mistrovství Evropy 2004 také nejlepším střelcem belgické ligy a klubovým mistrem v České republice, Německu a Belgii. Dokument bude produkovat a režírovat zkušený promotér Petr Větrovský.

Na vzniku dokumentu se významným způsobem podílí značka Kia, která má ke sportu a fotbalu dlouhodobě blízký vztah, což ukazuje například její dlouhodobé partnerství s Evropskou ligou UEFA. »Sport i kultura procházejí v dnešní době těžkým obdobím a o to důležitější je poselství tohoto dokumentu,« řekl Arnošt Barna, generální ředitel společnosti Kia Motors Czech.

»Už několik lidí dříve nezávisle na sobě říkalo, že by moje kariéra byla dobrým námětem pro film, ale já jsem si to nikdy neuměl reálně představit. Když se mi ale jednou náhodou ozval Petr Větrovský, který natočil film Attila, tak jsme si sedli a snad čtyři hodiny o tom vážně diskutovali. Po diskuzi s Petrem jsem byl nápadem nadšený a najednou jsem uvěřil tomu, že by se to dalo opravdu natočit. Po pravdě jsem se ze začátku natáčení trochu bál, ale teď mě to vyloženě baví. Jsem rád, že se na tom můžu podílet, i mimo natáčení neustále něco probíráme. Myslím, že film by mohl předat začínajícím sportovcům to, že když máte svůj sen, tak se vám ho může podařit splnit i když si většina lidí myslí, že to není možné,« uvedl Koller.

Pohádka o českém Honzovi

Příběh fotbalisty Jana Kollera je skutečnou pohádkou o »českém Honzovi«. Sympatický dvoumetrový obr s přezdívkou »Dino« celé dětství a mládí nastupoval za amatérské kluby na venkovské úrovni, nejčastěji za Smetanovu Lhotu v jižních Čechách. Nakonec se díky shodě náhod dostal do rezervního týmu AC Sparta Praha, ze kterého se díky své píli prosadil dokonce do kabiny prvního mužstva. Po krátkém angažmá v pražské Spartě zamířil do belgického Lokerenu, v jehož barvách se stal králem střelců belgické ligy. Později přestoupil do bruselského RSC Anderlecht, který je historicky nejúspěšnějším belgickým klubem a se kterým vyhrál dva tituly. Mezi lety 2001 a 2006 působil v německé Borussii Dortmund, se kterou vyhrál ligový titul a probojoval se až do finále Poháru UEFA, ve kterém dokonce vstřelil branku. Následně působil v dalších klubech v Německu, Francii či Rusku.

Mezi lety 1999 a 2009 pravidelně nastupoval také za český národní tým, ve kterém odehrál celkem 91 zápasů a nastřílel 55 branek. Díky tomu se stal suverénně nejlepším střelcem českého i československého národního týmu v historii. V roce 2004 získal spolu s národním mužstvem bronzovou medaili na mistrovství Evropy v Portugalsku. Výrazně také pomohl české reprezentaci při postupu na mistrovství světa 2006 v Německu. Příběh Jana Kollera tak není jen příběhem člověka, který to nevzdal, i když mu na začátku nikdo nevěřil. Je to také příběh pro každého kluka, který dnes kope do míče někde na vesnickém hřišti. Příběh o tom, že pohádky se dějí a že vždy je možné najít motivaci jít dál.

(koz)

FOTO – Kia Motors Czech