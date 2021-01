Ocenění finalisté se Soňou Markovou a Davidem Novotným

Muž roku. Nejpodivnější finále v historii

Za přísných hygienických podmínek proběhlo natáčení finále 21. ročníku soutěže mužské krásy Muž roku 2020. Každý, kdo se natáčení finále v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě zúčastnil, absolvoval u vchodu test na COVID-19, samozřejmostí byly roušky a dezinfekce. Porotci seděli v sále po dvojicích a v dostatečných rozestupech od ostatních návštěvníků. Organizace se tradičně ujal prezident soutěže David Novotný za podpor EventLab Praha a Města Náchod.

Karel Voříšek však na jevišti rozjel moderátorský koncert, finalisté absolvovali rozhovor se známou osobností, přehlídku ve spodním prádle a plavkách DMXgear, představili brýle Optika Slavíková a finále vyvrcholilo přehlídkou v oblecích Koutný. To vše za vydatné podpory krásných tanečnic z Czech Cabaret Show a účinkujících zpěváků Ivany Jirešové, Petra Pechy, Natálie Grossové, Pavla Šporcla, Michaely Noskové, Terezy Mátlové a Pavla Trávníčka. Bavil se každý.

V porotě zasedli například Kateřina Macháčková, Monika Trávníčková, Pavel Trávníček, Regina Řandová, Jiří Krampol, Zuzana Bubílková, Michaela Dolinová, starosta města Náchod Jan Birke, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková a další významné osobnosti kulturního, společenského a politického života.

A jak rozhodla porota?

Titul Muž roku 2020 získal David Kremeň – muž číslo 9, policista, 29 let. Ten si odnesl i vedlejší cenu Muž roku Sympatie Optika Slavíková. Poletí reprezentovat na soutěž Mister Supranational.

Titul 2. Muž roku 2020 zasloužil David Strnad – muž číslo 12, technik, 25 let, poletí na mezinárodní soutěž Mister Tourism World.

Titul 3. Muž roku 2020 obsadil Kryštof Novák – muž číslo 4, fitness trenér, 25 let, poletí na mezinárodní soutěž Mr. Model Of The World.

Cenu prezidenta soutěže Davida Novotného získal Lukáš Veitl – muž číslo 3, student, 22 let, který též poletí na mezinárodní soutěž.

Vedlejší cenu Muž roku Sympatie Koutný si odnesl Dušan Havlát - číslo 11, fitness trenér, 24 let.

Překvapení a dojetí

»Jsem hodně překvapený a dojatý. Věřil jsem si, ale i ostatní kluci mají obrovské charisma. Doma mi drželi palce, škoda, že tu nemohli být se mnou. Velitel a kolegové v práci mě hodně podporovali a vlastně to byli oni, kdo mě do soutěže vyhecovali. Dojmy budu dlouho vstřebávat, ale je mi jasné, že se hned vrátit ke své práci policisty,« řekl bezprostředně po vyhlášení novopečený Muž roku, kterého čeká zájezd do Tuniska věnovaný cestovní kanceláří Fantasy Travel a po republice bude půl roku jezdit novým Peuegotem 2008 od Autostyl Trutnov.

»Je to pro mne pocta, lepší než jsem čekal, 2. místo je hodně moc dobrý. Nakoupil jsem si čokoládu a také půjdu s kamarády do restaurace. Těším se, až se najím,« usmíval se 2. Muž roku David Strnad a jako závodní potápěč si slíbil: »Ještě o víkendu se půjdu potápět. Těším se pod led.«

Hodně zařizování

Třetího Muže roku Kryštofa Nováka po gratulacích zdobily na tváři třpytky, které mu tam zanechala přítelkyně, tanečnice Felicita Prokešová z Czech Cabaret Show. »Já jsem do soutěže šel, že pro mne umístění nehraje roli. Chtěl jsem si to užít. Já už vyhrál na soustředění Muže roku v Šanově, kde jsem si našel Felicitu, která tady v Náchodě celý večer vystupovala. Je na mne pyšná a tady to byla moje největší opora. Zítra už zase budu makat ve fitku, protože tam domluvené tréninky.«

Po skončení finále spadl prezidentovi soutěže Davidu Novotnému obrovský kámen ze srdce. »Jsem rád, že to mám za sebou. Byl to nejpodivnější ročník, jaký jsem kdy zažil. Změny termínů, zajistit hygienické podmínky a potřeby tak, aby vyhovovaly nastaveným podmínkám. Bylo to hodně práce a zařizování. Ale lidé i finalisté se bavili a příští rok i s diváky v sále se těším,« uvedl Novotný.

David Kremeň ukazuje svoji dokonale vyrýsovanou postavu.

Podobně mluvila také spokojená Soňa Marková. »Už více než dvacet let se díky neúnavnému organizátorovi společenských akcí Davidu Novotnému stává Náchod na jeden den nejdůležitějším místem České republiky. Můžeme obdivovat krásu mužů, užívat si skvělé výkony zpěváků, hudebníků i vtipu hereckých osobností. Muži jsou přitom nejen krásní, ale prokazují také své vědomosti, schopnosti a talent. Vítězové často bodují i na mezinárodních soutěžích,« prohlásila Marková a dodala: »Letos se to vše sice uskutečnilo v omezené míře, ale zůstal zachován tradiční charitativní rozměr, který je pro Davidovy akce typický. Celá léta se nám daří pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují - dětem, seniorům a zdravotně postiženým Náchodska a okolí.«

»Kmet roku«

Dobře se bavili i ostatní. Jiří Krampol měl se Zuzanou Bubílkovou scénku s názvem Kmet roku, přitom byl fešák už od mládí. »Tenkrát nepřipadalo v úvahu, aby měli mladíci vousy, to bylo ponižující. Vousy nosili dědkové. Mladí kluci nosili frajerský knírek. My jsme svoji krásu vkládali do účesů. Já jsem chodil ‚na emana‘, toho jsem měl vyčesaného do šílené výšky a místo laku jsem účes tužil cukrovou vodou. Nosili jsme i ‚kohouta‘ a pak přišla móda účesu ‚říman‘. To jsme byli všichni kudrnatí. Já chodil na Smíchov, kde mi ondulovali vlasy. Od té doby, co jsem začal hrát v divadle a ve filmu, držím si stejný účes,« smál se Krampol.

To čerstvá babička, herečka a dabérka Regina Řandová už snila o tom, že i její vnuk bude jednou takový krásný chlap a projde se po mole náchodského divadla. »Jestli bude po tátovi, tak se to povede. Můj syn je totiž fešák. Babičkou ‚na zkoušku‘ jsem už dva roky a teď jsem opravdová babička. Moc jsem s tím nepočítala, že se během dvou let stanu dvojnásobnou babičkou, ale je to pecka. Je to o tom, že to malé dítě nemám dennodenně doma a pak ho mohu rozmazlování a hýčkat,« prozradila Řandová.

(mac)

FOTO – Muž roku