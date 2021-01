Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Také Žitava podává stížnost na Turów

Saské město Žitava (Zittau), které leží u hranice s ČR a Polskem, kvůli polským plánům na prodloužení a rozšíření těžby v hnědouhelném dole Turów podalo stížnost Evropské komisi. Stejný krok před časem podnikla ČR a EK jí koncem loňského roku dala částečně za pravdu.

Žitavská radnice podle portálu mdr.de svoji stížnost odůvodňuje obavami z rozšíření povrchového dolu na životní prostředí. Starosti jí dělá znečištění jemnými prachovými částicemi, hluk, možné pohyby půdy a znečištění vod. To, že si Žitava kvůli dolu Turów stěžuje na polskou stranu u Evropské komise, je podle jejího starosty Thomase Zenkera »hluboce politováníhodné«.

Poláci nejednají korektně

Potvrzuje ale podle ČTK, že Poláci doposud při jednání o vlivu rozšíření těžby na životní prostředí nejednali korektně… Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Polské ministerstvo klimatu vloni v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo společnosti koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů. Lidé z příhraničí v Libereckém kraji se podobně jako obyvatelé Saska obávají zvýšeného hluku a prašnosti, ale hlavně ztráty vody.

Portál mdr.de uvádí, že německá pobočka organizace Greenpeace vloni v říjnu zveřejnila geologický posudek, podle kterého další těžba v Turówě ohrožuje kvalitu vodu a stabilitu půdy na německé straně hranice. Hladina podzemních vod by mohla klesnout o několik metrů a pokles půdy by mohl ohrožovat zástavbu na okrajích Žitavy. Podle starosty Zenkera zprávu Greenpeace přezkoumávali nezávislí odborníci a obavy města potvrdili. Od stížnosti k EK si slibuje, že díky ní město získá další právní posouzení povolení pokračování a rozšíření těžby.

Evropská komise v právně nezávazném stanovisku ke sporu ČR s Polskem kvůli Turówu v prosinci došla k závěru, že polská strana nesprávně posuzuje vliv dolu na životní prostředí a nesprávně o svých záměrech informovala sousední státy. České stížnosti týkající se mj. vlivu těžby na zásoby pitné vody jsou ale podle EK vzhledem k předloženým důkazům a argumentům obou stran neopodstatněné… Česká ministerstva životního prostředí a zahraničí vládě další postup ohledně Turówa předloží podle ČTK do konce února. Česká strana také připravuje žalobu na Polsko.

(rj)