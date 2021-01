Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Sputnik V do Maďarska podepsán

Maďarsko jako první z členských zemí Evropské unie uzavřelo dohodu o nákupu ruské vakcíny Sputnik V proti COVID-19. Oznámil to podle agentury Reuters šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó po jednáních v Moskvě. Ruské vakcíny by podle pozdějšího ministrova vyjádření mohly posloužit k očkování až milionu Maďarů.

Uzavření kontraktu mezi Maďarskem a Ruským fondem přímých investic, který se na vývoj a marketingu vakcíny podílí, podle agentury TASS potvrdil i ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško, se kterým Szijjártó v Moskvě jednal. Ruské vakcíny dorazí ve třech etapách. Mělo by jít o »velké množství« vakcín Sputnik V. Tuto očkovací látku ještě posuzují evropské zdravotnické úřady, poznamenala agentura AFP.

Szijjártó při pozdějším jednání s ruským ministrem zahraničí podle ruských agentur uvedl, že Maďarsko by mohlo dostat až dva miliony dávek ruské vakcíny, což postačí k očkování milionu lidí. První dodávka by podle ruského ministerstva zdravotnictví měla dorazit během 30 dnů, dodala agentura Interfax.

Umožní zachránit lidské životy

Pořízení ruských vakcín podle ministra umožní Budapešti uspíšit očkování, umožní zachránit lidské životy a také dovolí rychleji zrušit omezení proti nákaze, kterými trpí maďarská ekonomika.

Maďarsko totiž nemůže zrušit omezení proti šíření nákazy, dokud nebude moci provést hromadné očkování proti COVID-19, uvedl podle ČTK pravicový premiér Viktor Orbán. V pravidelném rozhlasovém pořadu zdůraznil, že Maďarsko potřebuje co nejvíce vakcín a potřebuje je získat co nejrychleji. Použití více vakcín podle premiéra vytvoří konkurenci a přiměje výrobce urychlit dodávky. O návratu k normálu bude podle šéfa vlády možné hovořit až poté, co budou mít očkování za sebou zdravotníci, senioři a další skupiny.

