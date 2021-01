Ilustrační FOTO - Pixabay

Nemocnice šetří vakcínu na druhou dávku, Blatný je proti

Některé nemocnice si schovávají vakcíny do zásoby. Chtějí mít jistotu, že jich budou mít dostatek na druhou dávku. Uvedl to server iROZHLAS.cz. Jako příklad uvedl Fakultní nemocnici Brno, Vojenskou nemocnici Brno či ústeckou, teplickou a děčínskou nemocnici, které spadají pod Krajskou zdravotní. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) serveru řekl, že ke shromažďování vakcín není důvod. Dodávka od firmy Pfizer se ale v příštích týdnech proti původním předpokladům sníží asi o pětinu.

Druhá dávka vakcíny by měla být podána ideálně zhruba s odstupem čtyř týdnů. "V případě, že bychom to nepřeočkovali, tak ztrácí smysl první očkování," řekla serveru mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. Brněnská nemocnice si proto skladování dostatečného množství vakcín na druhou dávku stanovila jako svou prioritu.

Poradce premiéra a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula vnímá postup nemocnic jako logický. Dodávky od Pfizeru jsou podle něj nyní nestabilní. "Není tak úplně možné spoléhat na to, že mi třeba 5. února přijde dodávka, ze které budu očkovat druhou dávkou," řekl.

Blatný s takovým postupem ale nesouhlasí. "Není podle našeho doporučení, že by si očkovací centra měla schovávat tuto dávku," uvedl. Zároveň ale řekl, že by krajští koordinátoři měli zajistit, aby první dávka nebyla znehodnocena tím, že nebude možné aplikovat druhou. Mají podle něj k dispozici plán zavážek i informace o krácení dodávek.

Blatný absolvoval v sobotu v Brně druhé kolo očkování. Při té příležitosti řekl, že snížení dávek od Pfizeru ovlivní počet nově očkovaných, ale nemělo by se dotknout druhých dávek. "Proti původnímu předpokladu je to snížení u Pfizeru zhruba o 20 procent. Znamená to zpomalení očkování v průběhu února, ale je dostatek dávek, aby se doočkovali lidé, kteří čekají na druhé kolo. Nových očkování ale bude o něco méně," řekl.

Většina z 31 očkovacích míst ovšem vakcíny na druhou dávku neschovává. Mezi nimi je třeba pražský Institut klinické a experimentální medicíny, který dosud dostal 585 ampulí až po šesti dávkách. "Na konci tohoto týdne, tedy v pátek 22. ledna, budeme mít aplikováno téměř 99 procent dávek dodaných za poslední tři týdny," řekla serveru mluvčí Markéta Šenkýřová.

Proti novému koronaviru se v Česku očkuje od 27. prosince. Podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo dosud aplikováno 192.267 dávek.

(čtk)