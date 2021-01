Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Rozvolnění nejdříve za tři týdny

Česko by se z nejvyššího pátého do nižšího čtvrtého protiepidemického stupně s mírnějšími omezeními mohlo přesunout nejdřív v polovině února. Do té doby by počet pacientů v nemocnicích mohl klesnout pod 3000. Až poté by se mohli vrátit do tříd také zbývající žáci prvního stupně základních škol.

V pořadu Otázky Václava Moravce to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Omezení upravuje protiepidemický systém PES. ČR je nyní v nejhorším, pátém stupni. Vláda má schválit změny v nastavení, které by měly platit od 1. února. Podle návrhu by se republika měla přesunout do mírnějšího čtvrtého stupně v době, kdy počet pacientů s covidem v nemocnicích klesne pod 3000 a na jednotkách intenzivní péče pod 450. Nyní se v nemocnicích léčí 5741 nakažených. Ve třetím stupni by to pak mělo být méně než 2000 lidí, podotkl Blatný.

»My si teď nemůžeme dovolit zdravotnický systém přetěžovat. Musíme dosáhnout toho, aby se nemocnice vyprázdnily,« uvedl Blatný. Podle něho z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že nyní v nemocnicích ubývá nejvýš 1200 pacientů za týden. Pokles nynějšího počtu na 3000 by tak mohl trvat tři týdny. »Do poloviny února nejdříve,« poznamenal ministr.

»Souhlasím s panem ministrem, že uvolňování musí být velmi opatrné,« řekla Haló novinám stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. »Je třeba ještě nějakou dobu vydržet, abychom pak nemuseli bojovat s dalšími vlnami nákazy v důsledku příliš rychlého rozvolňování. Je nutné zmenšit tlak na systém zdravotnictví a je rozhodující, kolik máme k dispozici sester a lékařů, kolik lidí je v nemocnicích hospitalizováno s těžkými stavy.«

stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Podle Blatného epidemická situace neumožňuje, aby se mladší školáci od 1. února vrátili do škol. »Úplné otevření prvního stupně základních škol je málo pravděpodobné... Neumím si představit, že by se uvedlo do chodu nějakých 300 000 dětí a s tím jejich 200 000 rodičů,« řekl Blatný. Míní, že od února je reálný návrat žáků devátých tříd a maturantů.

Podle šéfa resortu zdravotnictví je nutné urychleně připravit zákon, který by umožňoval přijímat protiepidemická opatření bez nouzového stavu. Novela krizového zákona by mohla upravit takzvaný epidemický stav. Vláda by pak nemusela opakovaně žádat o prodlužování nouzového stavu, popsal Blatný. Chtěl by, aby kabinet dostal normu ještě před ukončením nynějšího stavu nouze, tedy do 14. února.

Podle ministra je pravděpodobné, že vláda bude o prodloužení žádat, a to o 30 dní. »Nemá cenu žádat níž, když přechody (do nižšího stupně protiepidemického systému) trvají několik týdnů,« dodal ministr.

Registrace k očkování se zpozdí

Registrační systém k očkování proti COVID-19 se od února pro lidi pod 80 let či chronicky nemocné pacienty nespustí, jak se původně plánovalo. Otevře se, až bude dost vakcín a podle zájmu osmdesátníků a starších o očkování, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN), kde dostal druhou dávku vakcíny.

V Česku podle údajů statistického úřadu žije kolem 440 000 lidí nad 80 let. Od 15. ledna se mohou registrovat v internetovém očkovacím systému. Zatím se jich zapsalo asi 183 000 a z nich zhruba 100 000 čeká na přidělení termínu. Pro další zájemce se měl systém otevřít původně 1. února. Naočkování nejrizikovější skupiny, do které patří lidé nad 80 let a zdravotníci, bude mít proti původnímu plánu zpoždění zhruba o měsíc. Původně mělo skončit v únoru, potrvá ale nejspíš do konce března.

»Protože ten posun bude znatelný, nejen kvůli zpožděným dodávkám od firmy Pfizer/BioNTech, ale i AstraZeneca.... to znamená zpoždění zhruba o měsíc proti původnímu plánu,« uvedl Blatný. Podle něho má Česko jistých do konce března asi 1,5 milionu dávek. »To odpovídá počtu lidí v té nejrizikovější skupině (k podání dvou dávek),« dodal ministr. Podle něho je smysluplné odsunout i registrace ostatních, protože by termín očkování nemohli dostat, dokud neskončí vakcinace nejrizikovějších skupin.

Řada lidí nad 80 let žije v domovech seniorů či v domovech se zvláštním režimem. V těch je podle poslední sociální statistické ročenky zhruba 57 600 lůžek. Všechna obsazena nejsou. Kolik osmdesátníků a starších v zařízeních už dostalo očkování, zatím stát přesně neví. Podle Babiše ještě z domovů není zpětná vazba.

Premiér podotkl, že se denně do očkovacího systému zapisuje kolem 2000 až 3000 lidí nad 80 let. Podle Babišova odhadu se tak zatím k očkování nepřihlásilo asi 190 000 osmdesátníků a starších, kteří žijí doma. Premiér dodal, že starší seniory, kteří se nezaregistrují, bude potřeba kontaktovat. Mohli by to dělat praktičtí lékaři i sociální odbory radnic.

Pomohou sociální odbory radnic?

Náměstkyně ředitele ÚVN Lenka Gutová míní, že očkování by se urychlilo, pokud by sociální odbory vytvořily seznamy seniorů i s jejich kontakty. Očkovací centra by se pak s radnicemi spojila.

Většinu lidí nad 80 let, kteří žijí doma, registrují do systému jejich příbuzní. »To nám pak někdy komplikuje administraci. Někdy objedná dcera a přijde syn, jsou tam různá telefonní čísla. Někteří, jimž se nepodaří proklikat (v systému na termín očkování), si myslí, že když mají PIN, přijdou s ním a je to ta rezervace,« popsala Gutová. Podotkla, že se lidé nad 80 let často bez pomoci neobejdou. »Když vidíme, že transport na druhou dávku je pro seniora a rodinu obtížný, rovnou je registrujeme do mobilního týmu a jedeme za nimi domů,« dodala Gutová.

Podle Babiše je nyní potřeba dořešit také očkování pacientů, kteří v nemocnicích neleží, ale jen do nich docházejí. Ministerstvo zdravotnictví má připravit pokyny, jak mají nemocnice postupovat.

Česko dostalo zatím kolem 250 000 dávek vakcíny. Podle premiéra je naočkovaných 192 000 lidí. »Není problém ve schopnosti očkovat, ale problém je naorganizovat to správně. To je odpovědnost jednotlivých očkovacích míst a center, aby si to nějak naorganizovaly, aby to vyšlo na druhou dávku,« uvedl Babiš.

Blatný v pátek oznámil, že ČR dostane v příštích třech týdnech od firmy Pfizer/BioNTech vakcíny o pětinu méně. Původně plánovaný počet dávek očkovací látky by se měl dorovnat do poloviny února, pak by se měl zvýšit. Při používání šesti dávek místo původních pěti by se ale měl zachovat plánovaný počet naočkovaných, uvedl Blatný. Od dubna by pak měly být podle něj zásilky vyšší, než se původně plánovalo. Firma Pfizer/BioNTech v polovině ledna dočasně dodávky v celé EU omezila údajně kvůli navýšení výrobních kapacit.

