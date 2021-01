Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Demonstranti za Navalného ukopali člověka

Ministr zahraničí České republiky Tomáš Petříček odsoudil v souvislosti se zákroky proti demonstracím na podporu ruského opozičního blogera Alexeje Navalného brutální násilí a represe proti svobodě slova v Rusku.

Na Twitteru uvedl, že podle odhadů nevládních organizací bylo při protestech zadrženo 3400 lidí včetně Navalného manželky. »To je i na tak velkou zemi, jakou je Rusko, neuvěřitelné číslo,« uvedl šéf české diplomacie.

Také podle vicepremiéra Jana Hamáčka je postup ruské vlády proti Navalnému obrovskou ostudou Ruské federace, která ukazuje obavu režimu z nestability a vlastních občanů. Jsou naštvaní, řekl v pořadu televize Prima Hamáček.

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Náš stálý zpravodaj v Moskvě sděluje, že v sobotu se fanoušci opozičního blogera Alexeje Navalného shromáždili v Moskvě na Puškinově náměstí k neoprávněnému a nezákonnému shromáždění. Demonstrace trvala od 14.00 do 16.30. Podle různých odhadů přišlo na shromáždění 4 až 10 tisíc lidí. Mezi protestujícími byli zástupci různých sociálních skupin. Většinou to byli mladí lidé od 16 do 22 let. Dav křičel slogany: »Putin je zloděj«, »Svoboda Alexeji Navalnému«, »Požadujeme svobodu projevu«. Dav měl identické červené plakáty, což naznačuje, že demonstrace byla naplánována předem. Uprostřed davových výkřiků »Požadujeme svobodu projevu« vylezl mladý muž s cedulkou v ruce na pouliční osvětlení. Když vylezl na tyč, dav ho vesele podporoval. Ukázalo se však, že plakát byl napsán se sloganem kritickým vůči Alexeji Navalnému. Z davu, který sám požadoval svobodu projevu, vyšlo následovně několik mužů, kteří mladého muže násilím shodili, bez ohledu na to, jestli se zraní, z pouliční lampy na zem. Když spadl, příznivci Alexeje Navalného tohoto muže začali kopat, dokud muž neztratil vědomí. O osudu mladého muže není nic známo. Z povahy zranění však můžeme usoudit, že má mnoho zlomenin.

Hodinu po zahájení shromáždění byly na policii házeny lahve a kameny. Demonstranti začali útočit na policii a snažili se ji vyprovokovat k násilné reakci. Moskevská policie se chovala zdrženlivě s mírou, ale jakmile dav zaútočil, postupovala nekompromisně. Zadrženi byli pouze ti, kteří otevřeně zaútočili na policii. Mírumilovní demonstranti dostali jednorázové masky.

(brom)